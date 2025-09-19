VIDEO | Copacul Paw Paw sau Banana Nordului, adus de o familie din Pianu pentru prima oară în România, în urmă cu aproape 100 de ani: ,,Beneficii uriașe”
La târgul Alba Green Energy din acest an, vizitatorii vor avea ocazia să afle despre Paw Paw sau Banana Nordului, adus pentru prima dată în România de către o familie din Pianu, în urmă cu aproape 100 de ani.
Planta Asimina triloba, care provine din America, este foarte bine adaptată climatului din județul Alba, după cum recunoaște Marian Velcea, doctor în horticultură, reprezentantul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București la salonul Aleea Ecoinvent, care a povestit pentru Ziarul Unirea că:
,,PawPaw poate fi cultivată în livezi, iar fructele și beneficiile sunt uriașe. Fructele sunt foarte gustoase, sunt parfumate, au un gust de cremă de zahăr ars și are multe avantaje.
Unul dintre ele este acela că fiind o plantă nouă, este necunoscută insectelor și dăunătorilor locali, deci nu necesită tratamente. Este un element de post, dar și de sănătate. Toate fructele sunt bio, fără un efort deosebit.”
În zona Alba, necesitățile de creștere ale acestei plante sunt îndeplinite în mod natural, ceea ce constituie un avantaj. Paw Paw are nevoie de un anumit grad de umiditate și de zone umbrite.
Banana Nordului provine din zona de nord a Americii, de pe malul lacului Ontario. Oferă fructe ecologice, care sunt foarte apreciate pe piață, în special în rândul utilizatorilor industriali care au descoperit valoarea în îngheațată sau în creme.
,,Se poate valorifica ușor și la prețuri avantajoase”, a explicat Marian Velcea.
A fost adus acum aproape 100 de ani de o familie din comuna Pianu
Un membru al familiei Suciu, din comuna Pianu, care petrecuse mai mulți ani în America de Nord, a adus cu el, acum aproape 100 de ani, niște semințe care arată asemănător cu cele de dovleac, doar că sunt puțin mai mari și mai negre.
,,Plantându-le în apropierea bisericii, în timp s-a dezvoltat un copac care a constituit sursa inițială de material genetic pentru cercetările noastre, pe care ulterior l-am extins cu sprijinul Universității din Utah, din Statele Unite, cu mai mulți profesori din Statele Unite și chiar am organizat niște conferințe dedicate acestei plante. Este o plantă miraculoasă și este o ocazie formidabilă să ne bucurăm de ea”, a concluzionat Marian Velcea, doctor în horticultură, reprezentantul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.
Citește și: VIDEO | Târgul ALBA GREEN ENERGY 2025 a început! Standuri cu inovații românești, ore de inventică și robotică, în prima zi
Potrivit lui Marian Velcea, autoritățile locale din Alba urmează să primească un proiect de dezvoltare prin care această plantă să devină una cu specific local.
Banana nordului este un soi cu fructul de mărime mare, de formă oval-alungit. Este un fruct delicios si hrănitor, foarte bogat în vitamine.
Înflorirea este timpurie, având un frunziș bogat, de culoare verde foarte decorativ.
Florile foarte deosebite apar în luna aprilie. Iar arbustul este de dimensiuni mari care crește în înălțime până la 9 metri.
