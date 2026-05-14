Bilete de tratament balnear 2026 pentru persoanele cu handicap: Beneficiari și condiții impuse de Casa de Pensii
Accesul la tratament balnear 2026 este un sprijin important pentru persoanele încadrate în grad de handicap, însă anul acesta programul nu a început conform calendarului obișnuit. Deși beneficiul este prevăzut de lege, întârzierile administrative au modificat momentul plecărilor, iar cei interesați trebuie să respecte o serie de condiții clare pentru a intra în program.
Programul de tratament balnear în 2026
Deși în mod normal aceste plecări ar fi trebuit să înceapă încă din luna ianuarie, anul acesta debutul programului a fost amânat. Motivul îl reprezintă adoptarea târzie a bugetului, votat abia în cursul acestei luni.
În aceste condiții, prima serie de beneficiari a plecat la tratament balnear abia spre finalul lunii aprilie. Calendarul stabilit pentru 2026 include 15 serii de tratament, care se vor desfășura până la data de 21 decembrie.
Prima serie a fost programată în perioada 27 aprilie – 13 mai, iar durata unui sejur este de aproximativ 16 zile.
Cine are dreptul la bilet gratuit
Conform legislației în vigoare, persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază de un bilet gratuit de tratament balnear pe parcursul unui an. Acordarea acestuia se face doar pe baza unei recomandări medicale.
Această recomandare poate fi emisă de medicul de familie sau de medicul specialist și este esențială pentru accesul în program.
Ce documente trebuie depuse
Pentru a obține biletul, solicitantul trebuie să depună o cerere la casele teritoriale de pensii, instituții aflate în coordonarea Casa Națională de Pensii Publice.
Dosarul trebuie să conțină mai multe documente obligatorii. Printre acestea se numără copia actului de identitate, copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap și recomandarea medicală.
Aceste acte sunt necesare pentru evaluarea eligibilității și includerea solicitantului în programul de tratament.
Reguli speciale pentru persoanele cu handicap grav
În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav, regulile sunt mai stricte. Acestea pot beneficia de tratament balnear doar dacă sunt însoțite, în situația în care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizația de însoțitor.
Aceleași prevederi se aplică și pensionarilor de invaliditate de gradul I care beneficiază de indemnizație pentru însoțitor. Condițiile pentru însoțitori sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023, care reglementează acest tip de situații.
Când se poate merge fără însoțitor
Există însă și excepții de la această regulă. Persoanele cu handicap grav sau pensionarii de invaliditate de gradul I pot merge la tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe proprie răspundere.
Prin acest document, beneficiarul confirmă că se poate descurca singur pe durata sejurului. Această prevedere ține cont de faptul că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu presupun internare ca într-o unitate medicală clasică.
Cum se ridică biletele de tratament
În mod obișnuit, biletele sunt eliberate direct titularului. Totuși, dacă acesta nu se poate prezenta personal, există posibilitatea ca documentul să fie ridicat de o altă persoană.
Pentru acest lucru este necesară o procură autentificată la notarul public, care să ateste clar că persoana respectivă este împuternicită să ridice biletul în numele beneficiarului.
Deși programul de tratament balnear rămâne un drept important pentru persoanele cu handicap, în 2026 acesta începe mai târziu decât de obicei. Cu toate acestea, autoritățile au stabilit un calendar complet, care se întinde până la finalul anului.
