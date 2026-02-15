Curier Județean

VIDEO | Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

De

Adolescenți de 19 ani, înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara: Au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni

Doi adolescenți de 19 ani, au rămas înzăpeziți cu mașina în zona Peștera Ghețarul de la Scărișoara și au fost salvați de jandarmii montani Arieșeni.

Astăzi, în jurul orei 14:37, printr-un apel la S.N.U.A.U. 112, numitul M.G. a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa spre Peștera Ghețarul de la Scărișoara, a părăsit drumul asfaltat și a pătruns pe un drum neasfaltat, unde a rămas împotmolit cu autoturismul, în zăpadă.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni, care a intervenit pentru sprijinirea persoanelor și deblocarea autoturismului, acestea fiind ulterior îndrumate și aduse în siguranță pe DN 1R.

În autoturism se aflau doi tineri, ambii în vârstă de 19 ani, care se deplasau din Cluj-Napoca către satul Ghețar, comuna Gârda de Sus, pe ruta Cluj-Napoca – Poiana Horea – Horea – sat Ghețar, urmând indicațiile aplicației GPS, care a sugerat o variantă mai scurtă, însă impracticabilă în condițiile sezonului rece.

Recomandăm turiștilor și conducătorilor auto să verifice starea drumurilor înainte de a urma rute alternative indicate de aplicațiile de navigație, în special în zona montană, unde anumite trasee pot deveni impracticabile pe timp de iarnă. De asemenea, este important ca autoturismele să fie echipate corespunzător pentru sezonul rece, iar persoanele să aibă asupra lor echipament adecvat condițiilor meteo.

