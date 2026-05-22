Curier Județean

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează evenimentul „UAB in the CITADEL” în Cetatea Alba Carolina: Ateliere interactive, activități sportive și prezentări de drone, robotică și inteligență artificială. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează evenimentul „UAB in the CITADEL” în Cetatea Alba Carolina: Ateliere interactive, activități sportive și prezentări de drone, robotică și inteligență artificială. PROGRAMUL

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Relații Internaționale și Centrul de Imagine și Marketing, organizează în perioada 28 – 29 mai 2026 evenimentul „UAB in the CITADEL”, desfășurat în spațiul Cetății Alba Carolina – Șanțurile de Vest.

Evenimentul propune un concept academic deschis comunității și reunește toate cele cinci facultăți ale universității într-un format interactiv dedicat educației, inovării, dialogului intercultural și promovării valorilor universitare în rândul tinerilor.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor avea acces la demonstrații tehnologice, ateliere educaționale interactive, activități sportive, momente artistice și sesiuni de interacțiune directă între studenți români și internaționali, cadre didactice și elevi de liceu. Printre activitățile programate se regăsesc prezentări de scanner 3D, drone, robotică și inteligență artificială.

Programul evenimentului include:

• Joi, 28 mai 2026, intervalul 11:00–18:30 – ateliere, demonstrații și activități interactive organizate de cele cinci facultăți ale UAB;
• Vineri, 29 mai 2026, intervalul 9:30–13:30 – continuarea atelierelor și activităților interactive;
• Vineri, 29 mai 2026, intervalul 11:00–13:30 – desfășurarea competiției „ERASMUS RACE – Cros universitar deschis”.

Punctul central al celei de-a doua zile îl reprezintă „Erasmus Race”, competiție organizată în parteneriat cu Federația Română de Atletism, pe un traseu amenajat în interiorul Cetății Alba Carolina. Evenimentul sportiv va beneficia de sistem profesional de cronometrare, iar participanții vor primi medalii și diplome, fiind acordate și premii speciale pentru câștigători, pe categorii de vârstă și nivel de pregătire.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Un electrician din Alba, premiat la Trofeul Electricianului 2026. Mircea Barbu a obținut locul III la exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 mai 2026

De

Un electrician din Alba, premiat la Trofeul Electricianului 2026. Mircea Barbu a obținut locul III la exploatare rețea electrică de distribuție, MT și JT DEER și-a desemnat câștigătorii „Trofeului Electricianului 2026” – performanță, profesionalism și spirit de echipă, celebrate la Târgoviște. Pe podium, la una dintre specializări, s-a situat și un electrician din Alba. Într-o […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină în județul Alba: Peste 10 localități din județ, vizate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

22 mai 2026

De

ASTĂZI | Cod galben de averse și descărcări electrice în județul Alba: Zonele vizate Meteorologii ANM au emis un cod galben de averse, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni, valabil în județul Alba, astăzi, 22 mai 2026. Valabilitatea codului emis de meteorologi este de astăzi, 22 mai 2026, până la ora 19:30. Zonele […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Nicolae Florea, elev al Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, performanță deosebită: Locul I la Concursul „Memoria Holocaustului” 2026 și calificare la etapa națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

22 mai 2026

De

Nicolae Florea, elev al Colegiului Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, performanță deosebită: Locul I la Concursul „Memoria Holocaustului” 2026 și calificare la etapa națională Nicolae Florea, elev în clasa a XI-a A profil matematică-informatică la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a reușit o performanță deosebită: S-a calificat de […]

Citește mai mult