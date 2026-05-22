Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează evenimentul „UAB in the CITADEL” în Cetatea Alba Carolina: Ateliere interactive, activități sportive și prezentări de drone, robotică și inteligență artificială. PROGRAMUL
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Relații Internaționale și Centrul de Imagine și Marketing, organizează în perioada 28 – 29 mai 2026 evenimentul „UAB in the CITADEL”, desfășurat în spațiul Cetății Alba Carolina – Șanțurile de Vest.
Evenimentul propune un concept academic deschis comunității și reunește toate cele cinci facultăți ale universității într-un format interactiv dedicat educației, inovării, dialogului intercultural și promovării valorilor universitare în rândul tinerilor.
Pe parcursul celor două zile, participanții vor avea acces la demonstrații tehnologice, ateliere educaționale interactive, activități sportive, momente artistice și sesiuni de interacțiune directă între studenți români și internaționali, cadre didactice și elevi de liceu. Printre activitățile programate se regăsesc prezentări de scanner 3D, drone, robotică și inteligență artificială.
Programul evenimentului include:
• Joi, 28 mai 2026, intervalul 11:00–18:30 – ateliere, demonstrații și activități interactive organizate de cele cinci facultăți ale UAB;
• Vineri, 29 mai 2026, intervalul 9:30–13:30 – continuarea atelierelor și activităților interactive;
• Vineri, 29 mai 2026, intervalul 11:00–13:30 – desfășurarea competiției „ERASMUS RACE – Cros universitar deschis”.
Punctul central al celei de-a doua zile îl reprezintă „Erasmus Race”, competiție organizată în parteneriat cu Federația Română de Atletism, pe un traseu amenajat în interiorul Cetății Alba Carolina. Evenimentul sportiv va beneficia de sistem profesional de cronometrare, iar participanții vor primi medalii și diplome, fiind acordate și premii speciale pentru câștigători, pe categorii de vârstă și nivel de pregătire.
