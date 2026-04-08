VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști
O adolescentă de 18 ani a fost violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani. Bărbatul a fost reținut de polițiști și s-a ales cu ordin de protecție pe numele său.
Polițiștii din municipiul Hunedoara au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 33 de ani, domiciliat în aceeași localitate, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie, viol, lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare.
Potrivit probatoriului administrat în cauză, la data de 6 aprilie, o tânără de 18 ani s-a prezentat la Poliția Municipiului Hunedoara și a sesizat faptul că, în noaptea de 4/5 aprilie, în timp ce se afla la locuința concubinului său, pe fondul unui conflict spontan generat de gelozie, acesta ar fi agresat-o fizic.
În momentul în care tânăra a încercat să părăsească locuința, bărbatul ar fi împiedicat-o exercitând asupra sa acte de violență și întreținând, sub presiunea amenințărilor, raporturi sexuale cu aceasta.
În urma cercetărilor efectuate, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar în cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu.
În data de 7 aprilie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Persoana în cauză a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.
