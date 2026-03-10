Ştirea zilei

VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști

Un adolescent de 17 ani, din Fărău, a fost bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș au fost reținuți de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, polițiștii din Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 42 de ani, din orașul Teiuș, respectiv 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați l-ar fi agresat fizic și l-ar fi introdus în portbagajul unui autoturism pe un minor de 17 ani, din localitatea Fărău.

Ulterior, aceștia l-ar fi transportat pe o distanță de aproximativ 500 de metri și l-ar fi lăsat pe un teren agricol aflat pe raza localității Fărău, în locul denumit popular ,,Dealul Crucii”.

Polițiștii din orașul Ocna Mureș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 martie 2026

De

Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România Adina Szitar , cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a fost numită marți, 10 martie 2026, în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), cu […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

9 martie 2026

De

Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producătorul de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 69,6 mil. lei (13,8 mil. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

9 martie 2026

De

Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică, luni, 9 martie 2026 propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal în vederea edificării noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice. Proiectul este în valoare de aproximativ […]

Citește mai mult