VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști

Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști

Un adolescent de 17 ani, din Fărău, a fost bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș au fost reținuți de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, polițiștii din Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 42 de ani, din orașul Teiuș, respectiv 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați l-ar fi agresat fizic și l-ar fi introdus în portbagajul unui autoturism pe un minor de 17 ani, din localitatea Fărău.

Ulterior, aceștia l-ar fi transportat pe o distanță de aproximativ 500 de metri și l-ar fi lăsat pe un teren agricol aflat pe raza localității Fărău, în locul denumit popular ,,Dealul Crucii”.

Polițiștii din orașul Ocna Mureș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

