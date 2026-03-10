VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Un adolescent de 17 ani, din Fărău, a fost bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș au fost reținuți de polițiști.
Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, polițiștii din Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 42 de ani, din orașul Teiuș, respectiv 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.
Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați l-ar fi agresat fizic și l-ar fi introdus în portbagajul unui autoturism pe un minor de 17 ani, din localitatea Fărău.
Ulterior, aceștia l-ar fi transportat pe o distanță de aproximativ 500 de metri și l-ar fi lăsat pe un teren agricol aflat pe raza localității Fărău, în locul denumit popular ,,Dealul Crucii”.
Polițiștii din orașul Ocna Mureș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România Adina Szitar , cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a fost numită marți, 10 martie 2026, în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), cu […]
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producătorul de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 69,6 mil. lei (13,8 mil. […]
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică, luni, 9 martie 2026 propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal în vederea edificării noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice. Proiectul este în valoare de aproximativ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi...
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din...
Curier Județean
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Trei bărbați, de 27, 31 și 36 de ani, condamnați la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare...
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...