Curier Județean

VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: Amenzi de peste 8.000 de lei și 17 persoane conduse la sediul unității

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Acțiune a polițiștilor din Alba în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă: Amenzi de peste 8.000 de lei și 17 persoane conduse la sediul unității

Polițiștii din Blaj au desfășurat, în 8 aprilie 2026, o acțiune în comunele Jidvei și Cetatea de Baltă, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor comise cu violență. 

În urma controalelor, au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 8.802 lei, iar 17 persoane au fost conduse la sediul Poliției.

Conform IPJ Alba, la data de 8 aprilie 2026, polițiștii din municipiul Blaj au desfășurat o acțiune, pe raza comunelor Jidvei și Cetatea de Baltă, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 80 de verificări de persoane și peste 50 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. 

Au fost constatate 39 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 8.802 lei. 

În urma acțiunii, 17 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Au fost verificați 6 deținători de arme și au fost consiliate 12 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

