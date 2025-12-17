VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 66: Un TIR, înmatriculat în Alba, a intrat într-o casă. Traficul este blocat

ACCIDENT rutier pe DN 66. Un TIR, înmatriculat în Alba, a intrat într-o casă: Traficul este blocat

Un accident rutier a avut loc pe DN66, Defileul Jiului, astăzi, 17 decembrie, atunci când un autotren, înmatriculat în Alba ar fi intrat într-o casă.

Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul TIR-ului și ar fi intrat într-o casă aflată la marginea drumului, carosabilul fiind înghețat. Potrivit martorilor, în casa respectivă nu locuiește nimeni.

În aceste momente polițiștii rutieri au intervenit la fața locului pentru a stabili împrejurimile în care a avut loc incidentul rutier și pentru a dirija traficul.

Traficul este blocat pe DN66, potrivit Gazeta de Dimineață.

Știre în curs de actualizare…

