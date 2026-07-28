PENSII 2026 | Lovitură grea pentru pensionarii care au lucrat în grupe de muncă: Decizie definitivă a Curții de Apel Cluj

Lovitură grea pentru pensionarii care au lucrat în grupe de muncă: Decizie definitivă a Curții de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj a pronunțat o decizie definitivă cu impact asupra pensionarilor care au lucrat în condiții speciale și deosebite de muncă, stabilind că anii suplimentari acordați pentru aceste grupe nu reprezintă stagiu contributiv și, prin urmare, nu generează puncte de stabilitate la recalcularea pensiilor, potrivit Newsweek.ro

Tribunalul din Bistrița Năsăud a decis, în luna mai, că stagiul aferent grupelor de muncă este stagiu de cotizare CONTRIBUTIV la pensie.

Potrivit specialistului în pensii Ion Ivașcu, Curtea de Apel Cluj a motivat că angajatorul a achitat contribuția de asigurări sociale (CAS) suplimentară doar pentru anii efectiv lucrați în condiții speciale, nu și pentru anii suplimentari acordați ca beneficiu, mai notează sursa citată.

,,Curtea de Apel Cluj a desființat azi hotărârea pe care a dat-o Tribunalul Bistrița Năsăud în care se spune ca punctele de stabilitate ptr anii suplimentari obținuți din cauza condițiilor speciale/grele de munca trebuie acordate .

Motivarea Curții de Apel este că angajatorul a plătit CAS suplimentar doar pentru anii lucrați, nu și pentru anii suplimentari.

Este invocat art 3 din legea 360 și art 13 din Normele de aplicare a legii.

Hotărârea este definitivă.”, a scris, pe o rețea de socializare, specialistul în pensii Ion Ivașcu.

Astfel, perioadele suplimentare aferente grupelor de muncă nu sunt contributive și pentru ele nu se vor acorda puncte de stabilitate/bonus.

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