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Video-Știrea ta | Pârâul din Tăuți transformat într-o groapă de gunoi în locul denumit „La Cheie”: „Invazie” de deșeuri de toate felurile, inclusiv resturi de materiale de construcții

Ioana Oprean

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Video-Știrea ta | Pârâul din Tăuți transformat într-o groapă de gunoi în locul denumit „La Cheie”: „Invazie” de deșeuri de toate felurile, inclusiv resturi de materiale de construcții

În locul cunoscut de localnici drept „La Cheie”, pe cursul pârâului din satul Tăuți, comuna Meteș, natura este sufocată de nepăsarea celor care au ales să transforme o zonă împădurită într-o rampă ilegală de deșeuri.

Pârîul respectiv traversează satul Tăuți și apoi se varsă în râul Ampoi.

Imaginile surprinse la fața locului de un cititor ziarulunirea.ro și transmise redacției noastre marți, 28 iulie 2026 arată grămezi de moloz, resturi de materiale de construcții, recipiente din plastic și alte deșeuri abandonate chiar pe malul pârâului și printre arbori.

În locul unui peisaj natural, vizitatorul întâlnește urmele unui comportament iresponsabil, cu efecte directe asupra mediului și asupra cursului de apă.

Depozitarea ilegală a deșeurilor într-o zonă forestieră reprezintă o încălcare gravă a normelor de protecție a mediului. Pe lângă impactul vizual, aceste resturi pot polua solul și apa, afectând ecosistemul local și punând în pericol biodiversitatea.

Localnicii și iubitorii naturii cer intervenția urgentă a autorităților competente pentru identificarea persoanelor responsabile, salubrizarea zonei și monitorizarea acestui punct, astfel încât asemenea fapte să nu se mai repete.

Până una-alta, pârâul din Tăuți s-a transformat într-o veritabilă o groapă de gunoi.

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