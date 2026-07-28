Update | Incendiu în comuna Lopadea Nouă: Arde vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ de 6.000 m
Incendiu în comuna Lopadea Nouă: Arde vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ de 6.000 m
Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de marți, 28 iulie 2026 în comuna Lopadea Nouă.
„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Odverem, comuna Lopadea Nouă.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 17.53.
UPDATE ISU Alba, ora 18.13:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul se manifestă la vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ de 6.000 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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