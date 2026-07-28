Curier Județean

8 august 2026 | Descoperă Rowmania, pe Mureș, la Alba Iulia: Se caută noi campioni pentru concursul de vâslit viteză în canotci. PROGRAMUL competiției

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

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8 august 2026 |  Descoperă Rowmania, pe Mureș, la Alba Iulia: Se caută noi campioni pentru concursul de vâslit viteză în canotci. PROGRAMUL competiției

Descoperă Rowmania revine la Alba Iulia și în 2026, în căutarea de noi campioni la vâslit. Indiferent de vârstă, experiență sau condiție fizică, toată lumea este invitată să participe la competiție, fie făcând parte dintr-un echipaj, fie pentru a-i susține sau doar pentru a se bucura de o zi în aer liber. 

,,Unul dintre momentele noastre preferate din an…. e când revenim la AlbaIulia, cu DescoperaRowmania, în cautare de noi campioni la vâslit!

Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 09:30, ne revedem în zona Podului peste Mureș (Cartierul Partoș, ieșirea spre Sebeș).

Indiferent de vârstă, constituţie sportivă şi experienţă, ești binevenit în echipajul de 11 campioni pentru concursul de vâslit viteză, în canotci de 10+1 locuri.

Dacă nu vâslești, vino să susții concurenții și să te bucuri de o zi petrecută în natură, printre campioni”, transmit organizatorii.

Înscrierile se fac la fața locului, iar accesul este gratuit.

PROGRAM

09:30 – 11:45 Înscrierea participanților şi acomodarea cu ambarcaţiunile (echipe)
11:45 – 12:00 Stabilirea ordinii de intrare în concurs și ședința tehnică (instructaj)
12:00 – 14:00 Desfășurarea concursului de canotcă (pe serii, semifinale, finala)
14:00 – 14:30 Festivitatea de premiere a concursului de canotcă

Evenimentul este realizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 împreună cu Primăria Municipiului Alba și Club Sportiv Municipal Alba. Parteneri: Aqua Carpatica.

Descoperă Rowmania este o campanie de promovare a patrimoniului hidrografic românesc, inițiată în urmă cu aproape 14 ani de Ivan Patzaichin, în încercarea de a îi reconecta pe oameni la natură, având ca instrument canotca și ca activitate vâslitul.

Evenimentul urmărește angrenarea comunităților într-un exercițiu de descoperire și protejare a apelor ce le traversează și de valorizare a peisajului urban riveran prin activități de educație, consultare publică și democratizare a accesului la apă.

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