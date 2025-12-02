VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor
Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor
Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc marți seara, în jurul orei 19.00, în Alba Iulia.
Din primele informații este vorba despre o coliziune între două mașini. Potrivit martorilor nu s-au înregistrat victime.
Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.
