VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor

acum 17 minute

Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor

Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc marți seara, în jurul orei 19.00, în Alba Iulia.

Din primele informații este vorba despre o coliziune între două mașini. Potrivit martorilor nu s-au înregistrat victime.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.

