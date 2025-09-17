Rămâi conectat

VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a fost grav avariată în urma impactului, în zona Casa Armatei. Medicii au intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un accident rutier a avut loc în data de 17 septembrie, în jurul orei 1:18. Evenimentul rutier s-a petrecut în sensul giratoriu de lângă Casa Armatei, doi șoferi fiind implicați.

Mai exact, un bărbat de 32 de ani, din județul Prahova, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din municipiul Aiud.

Potrivit imaginilor surprinse de un cititor, unul dintre autoturismele implicate în eveniment a fost puternic avariat în urma impactului.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, dar și polițiști, care au asigurat zona și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Din fericire, accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, iar cei doi bărbați implicați în accident nu au necesitat să fie transportați la spital de către echipajele medicale.

,,Este vorba despre un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un bărbat de 32 de ani, din județul Prahova, în timp ce conducea un autovehicul, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autovehicul condus de un tânăr de 23 de ani, din municipiul Aiud”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

