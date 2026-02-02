VIDEO | Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu

Accident GRAV provocat de un șofer de TIR din Alba: Bărbatul de 43 de ani a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu

Un accident grav a avut loc luni, 2 februarie 2026, în Câmpia Turzii. Un șofer de 43 de ani din Alba a acroșat doi pietoni pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ CLuj, la data de 2 februarie a.c., în jurul orei 12.10, pe strada Luminoriștilor din municipiul Câmpia Turzii, a fost înregistrat un accident rutier soldat cu vătămarea a doi pietoni.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un ansamblu de vehicule, format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat de 43 de ani, din județul Alba, la pătrunderea pe strada Luminoriștilor, ar fi acroșat doi pietoni, respectiv o femeie de 55 de ani și un bărbat de 69 de ani, ambii din municipiul Câmpia Turzii.

În urma evenimentului, cei doi pietoni au necesitat îngrijiri medicale, la fața locului fiind solicitate de urgență echipaje medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI