VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea, dar și schimbări în Justiție
Scandalul din justiție a scos oamenii în stradă pentru a treia seară la rând. În București, dar și în alte orașe mari ale țării, oamenii cer demisia președintei Curții Supreme, Lia Savonea, și schimbarea sistemului care face ca inculpații să scape, pentru că faptele se prescriu înainte să se termine procesele.
Peste 1.500 de persoane și-au anunțat prezența la protestul organizat aici și, potrivit paginii de Facebook unde a fost anunțat, alte câteva mii și-au arătat interesul. Reprezentanții spun că, tot vineri seară, au loc proteste și în alte șase orașe din țară.
Aceste proteste sunt organizate pentru independența justiției, iar organizatorii au publicat și o listă de revendicări. Acestea sunt:
-Revocarea Liei Savonea;
-Demiterea conducerii DNA;
-Demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de jurnaliștii Recorder;
-Revizuirea competențelor CSM;
-Eliminarea pe cale legislativă a porțițelor care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.
Oamenii spun că, până când aceste revendicări nu sunt rezolvate, protestele vor continua.”
-București, Piața Victoriei, 18:30
-Timișoara, Palatul Dicasterial, 19:00
-Cluj, Curtea de Apel, 19:00
-Iași, Piața Unirii, 20:00
-Sibiu, Piața Huet, 18:30
-Brașov, Tribunalul Brașov, 18:00
-Craiova, Judecătoria Craiova, 18:00
Protestul este organizat de Declic, Protest pentru Justiție Independentă, Inițiativa România și Corupția Ucid. Dar este deschis și către alte grupuri civice care cred în justiție egală pentru toți.
Manifestanții cer protejarea independenței Justiției, denunțarea abuzurilor din sistem și îi îndeamnă pe judecători să aibă curajul de a vorbi public despre neregulile din interior.
Reamintim că miercuri seara. Televiziunea Română a publicat un documentar al Recorder despre sistemul de Justiție.
A doua zi, la Curtea de Apel București a avut loc o conferință extraordinară.
Au fost anunțate manifestații și pentru sâmbătă și duminică, toate programate de la ora 18:30. Duminică este programat și un marș: participanții se vor aduna de la ora 17:00 la fântânile de la Universitate și vor porni spre Piața Victoriei la ora 18:00.
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va chema magistrații la discuții la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, transmițând că este dispus să stea la dialog „cât va fi nevoie”.
