VIDEO | A început Olimpiada sportului militar liceal, etapa I, la Alba Iulia: Participă elevi din cele cinci colegii naționale militare din țară. Întreceri la cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă

A început Olimpiada sportului militar liceal, etapa I, la Alba Iulia: Participă elevi din cele cinci colegii naționale militare din țară. Întreceri la cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia este găzda, în perioada 27 martie – 2 aprilie 2026, Olimpiadei sportului militar liceal – etapa I. Competiția este organizată și condusă de către Serviciul Educație Fizică Militară din cadrul Statului Major al Apărării și va alinia la start elevi din cele cinci colegii naționale militare din țară, alături de antrenori și instructori militari.

Festivitatea de deschidere a competiției a avut loc sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 7.45 la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Pe durata competiției vor avea loc întreceri la disciplinele sportive cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă. După disputarea probelor, clasamentul general pe loturi se va întocmi prin însumarea punctelor obținute la fiecare probă/joc din etapa I și etapa a II-a.

Olimpiada sportului militar liceal se va desfășura în mai multe locații, astfel:

• cros – Șanțurile Cetății Alba Carolina

• handbal și minifotbal – Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

• volei feminin – Sala de sport a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”

• tenis de masă – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Lotul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia ia startul mâine în etapa I a Olimpiadei sportului militar liceal. Sportivii vor concura la cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă pentru a obține o clasare cât mai bună în competiția finală.

Pentru această etapă, elevii sunt pregătiți de profesorii Felicia Vancea (volei), Geanina Ilie (cros), Florin Grozav (minifotbal și tenis de masă) și Dorin Oltean (handbal).

