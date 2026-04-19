VIDEO | A început deszăpezirea pe DN 67C Transalpina. Recomandări pentru șoferi
Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C Transalpina, iar drumarii fac eforturi să cureţe cât mai repede zăpada, astfel încât cel mai înalt drum din România să fie redeschis circulaţiei rutiere.
De la primele ore ale dimineţii, utilajele lucrează la foc continuu pentru a curăţa zăpada de pe Transalpina.
Reprezentanţii de la Drumuri, însă, ne avertizează: trebuie să avem răbdare.
„Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum, chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îl dau dimineața ca să poată să urce să lucreze.
Să nu intre, pentru că acolo acționează utilaje de mare capacitate. Drumul nu este deszăpezit și riscul la care se expun ar fi unul foarte mare”, explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.
După ce drumul va fi curăţat, o echipă specializată în siguranţa rutieră va decide dacă acesta poate fi redeschis circulaţiei sau este nevoie de măsuri suplimentare.
Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare”
Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare” Ploaia de meteori Lyride, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale primăverii, va avea loc în noaptea de 20 spre 21 aprilie 2026. Evenimentul va putea fi observat și din România, în special din zonele cu cer […]
A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe
A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe Sezonul cald și joaca înseamnă, în mod clar, o ţinută lejeră pentru copii, pantaloni scurţi şi tricouri. Adică multă piele expusă. Căpușele sunt insecte mici, parazite, înrudinte cu păianjenii. Au patru cicluri de viață: ouă, […]
Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România
Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România Dosaru medical online va deveni operațional din vara 2026 și va fi accesibil pentru fiecare pacient din România. Din confortul casei tale, vei putea vedea toate datele tale medicale. La fel vor putea să aibă acces și medicii la care […]
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie”
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă:...
Care sunt localitățile din Alba cu cele mai mari pensii. Numărul de pensionari din fiecare oraș și comună
Care sunt localitățile din Alba cu cele mai mari pensii. Numărul de pensionari din fiecare oraș și comună În toate...
Cât va costa un bilet de autobuz pe rutele de la Alba Iulia la Sebeș, Cugir și Ocna Mureș după „ajustarea” tarifelor
Cât va costa un bilet de autobuz pe rutele de la Alba Iulia la Sebeș, Cugir și Ocna Mureș după...
FOTO | 11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)
11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) 11...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
VIDEO | Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană”
Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană” Primarul...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...