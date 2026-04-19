VIDEO | A început deszăpezirea pe DN 67C Transalpina. Recomandări pentru șoferi

Ioana Oprean

acum 51 de minute

Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C Transalpina, iar drumarii fac eforturi să cureţe cât mai repede zăpada, astfel încât cel mai înalt drum din România să fie redeschis circulaţiei rutiere. 

De la primele ore ale dimineţii, utilajele lucrează la foc continuu pentru a curăţa zăpada de pe Transalpina.

Reprezentanţii de la Drumuri, însă, ne avertizează: trebuie să avem răbdare.

„Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum, chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îl dau dimineața ca să poată să urce să lucreze.

Să nu intre, pentru că acolo acționează utilaje de mare capacitate. Drumul nu este deszăpezit și riscul la care se expun ar fi unul foarte mare”, explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

După ce drumul va fi curăţat, o echipă specializată în siguranţa rutieră va decide dacă acesta poate fi redeschis circulaţiei sau este nevoie de măsuri suplimentare.

Actualitate

Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

19 aprilie 2026

De

Lyridele 2026, fenomen astronomic spectaculos, vizibil pe cerul României. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare” Ploaia de meteori Lyride, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale primăverii, va avea loc în noaptea de 20 spre 21 aprilie 2026. Evenimentul va putea fi observat și din România, în special din zonele cu cer […]

Citește mai mult

Actualitate

A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

19 aprilie 2026

De

A început sezonul căpușelor. Cum ne protejăm în sezonul cald și ce trebuie să facem dacă suntem muşcaţi de căpuşe Sezonul cald și joaca înseamnă, în mod clar, o ţinută lejeră pentru copii, pantaloni scurţi şi tricouri. Adică multă piele expusă. Căpușele sunt insecte mici, parazite, înrudinte cu păianjenii. Au patru cicluri de viață: ouă, […]

Citește mai mult

Actualitate

Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

19 aprilie 2026

De

Dosarul medical online, operațional din vara 2026. Va fi accesibil pentru fiecare pacient din România Dosaru medical online va deveni operațional din vara 2026 și va fi accesibil pentru fiecare pacient din România. Din confortul casei tale, vei putea vedea toate datele tale medicale. La fel vor putea să aibă acces și medicii la care […]

Citește mai mult