VIDEO | A început deszăpezirea pe DN 67C Transalpina. Recomandări pentru șoferi

A început deszăpezirea pe DN 67C Transalpina. Recomandări pentru șoferi

Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C Transalpina, iar drumarii fac eforturi să cureţe cât mai repede zăpada, astfel încât cel mai înalt drum din România să fie redeschis circulaţiei rutiere.

De la primele ore ale dimineţii, utilajele lucrează la foc continuu pentru a curăţa zăpada de pe Transalpina.

Reprezentanţii de la Drumuri, însă, ne avertizează: trebuie să avem răbdare.

„Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum, chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îl dau dimineața ca să poată să urce să lucreze.

Să nu intre, pentru că acolo acționează utilaje de mare capacitate. Drumul nu este deszăpezit și riscul la care se expun ar fi unul foarte mare”, explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

După ce drumul va fi curăţat, o echipă specializată în siguranţa rutieră va decide dacă acesta poate fi redeschis circulaţiei sau este nevoie de măsuri suplimentare.

