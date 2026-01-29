VIDEO | 400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și consumului de substanțe interzise în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație
400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și adicțiilor în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație
În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli, în perioada 26-30 ianuarie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități de prevenire a violenței în mediul școlar.
Potrivit IPJ Alba, miercuri, 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, ai Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Alba și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat activități preventive, în vederea prevenirii și combaterii delincvenței juvenile, a situațiilor de victimizare a minorilor și consolidării unui comportament preventiv în trafic.
Polițiștii au inițiat discuții cu aproximativ 400 de elevi care învață la Școala Gimnazială ,,Toma Cocișiu” Blaj, Școala Gimnazială Petrești, Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur, Școala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan” Blaj, Școala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” Blaj și Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, consecințele bullyingului și importanța respectării regulilor de circulație.
Polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025”, le-au transmis elevilor informații privind modul corect de traversare a străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, role, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.
Respectul, empatia, bunătatea, comunicarea și grija față de ceilalți se sădesc în familie. Școala se preocupă de îngrijirea lor. Polițiștii, prin activitățile pe care le desfășoară, își canalizează atenția pe prevenirea unor comportamente agresive, astfel încât armonia și starea de bine să asigure succesul actului educațional. Așadar, siguranța în rândul minorilor presupune un efort colaborativ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic DRDP Cluj a anunțat că, în perioada 29 ianuarie – 7 februarie 2026, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în județul Alba, va avea loc un transport cu depășiri de gabarit. Este vorba despre un vehicul care transportă […]
Peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere, exportate în 2025 din județ către UE, SUA și alte țări. Datele DSVSA Alba
Peste 16.000 de tone de produse din carne, lapte și miere, exportate în 2025 din județ către UE, SUA și alte țări. Datele DSVSA Alba În anul 2025, unitățile din industria alimentară din județul Alba au exportat peste 16.000 de tone de produse de origine animală, respectiv produse din carne, lapte și produse lactate, precum […]
„Ziua Verde” a devenit o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție
„Ziua Verde”, o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție Evenimentul „Ziua Verde” își va consuma a zecea ediție, vineri, 30 ianuarie 2026, în orașul Cugir. Cu această ocazie, pe parcursul zilei amintite, se vor pune în aplicare mai multe facilități în urbea de la poalele […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii
VIDEO | Femeie REȚINUTĂ după un furt din biserică: Ce justificări halucinante le-a oferit oamenilor legii O femeie a fost...
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere: „Rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate”
Biserica și Armata, instituțiile în care românii au în continuare cea mai mare încredere Biserica şi Armata rămân instituţiile în...
Știrea Zilei
FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia
Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia...
FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba
INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac…...
Curier Județean
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic
Un camion uriaș de 102 tone va tranzita județul Alba. Traseul complet al transportului agabaritic DRDP Cluj a anunțat că,...
VIDEO | 400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și consumului de substanțe interzise în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație
400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și adicțiilor în mediul școlar: Li...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...