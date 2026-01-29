VIDEO | 400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și consumului de substanțe interzise în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație

400 de elevi din Blaj și Petrești implicați în activități de prevenire a violenței și adicțiilor în mediul școlar: Li s-a subliniat și importanța respectării regulilor de circulație

În contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli, în perioada 26-30 ianuarie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, prin Biroul Siguranță Școlară și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară activități de prevenire a violenței în mediul școlar.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, ai Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, împreună cu specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor Alba și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat activități preventive, în vederea prevenirii și combaterii delincvenței juvenile, a situațiilor de victimizare a minorilor și consolidării unui comportament preventiv în trafic.

Polițiștii au inițiat discuții cu aproximativ 400 de elevi care învață la Școala Gimnazială ,,Toma Cocișiu” Blaj, Școala Gimnazială Petrești, Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur, Școala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan” Blaj, Școala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” Blaj și Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, consecințele bullyingului și importanța respectării regulilor de circulație.

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025”, le-au transmis elevilor informații privind modul corect de traversare a străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, role, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

Respectul, empatia, bunătatea, comunicarea și grija față de ceilalți se sădesc în familie. Școala se preocupă de îngrijirea lor. Polițiștii, prin activitățile pe care le desfășoară, își canalizează atenția pe prevenirea unor comportamente agresive, astfel încât armonia și starea de bine să asigure succesul actului educațional. Așadar, siguranța în rândul minorilor presupune un efort colaborativ.

