VIDEO | 300 de muncitori și peste 75 de utilaje lucrează la realizarea unuia dintre cele mai complexe noduri rutiere din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

300 de muncitori și peste 75 de utilaje lucrează la realizarea unuia dintre cele mai complexe noduri rutiere din România

Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu), a anunțat, vineri, 20 februarie 2026, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Deși vremea este nefavorabilă constructorul turc este mobilizat în șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje.

În această perioadă se lucrează la forarea fundațiilor pentru structuri și la excavații.

Tronsonul de 14,2 km dintre Boița și Avrig încorporează nodul rutier complex dintre A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești Sibiu) și DN7, în zona Boița.

Proiectul mai prevede construcția a 6 viaducte (cel mai lung în lungime de 911 m) și a 17 poduri.

Valoarea contractului, semnat cu constructorul turc MAKYOL, are o valoare de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.

Lucrările pe acest lot au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv, terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier”, a precizat Cristian Pistol.

Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane:

– Tronsonul 1 (14,25 km): Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G).

– Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1).

– Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B).

– Tronsonul 4 : Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (16,26 km) și drum de legătură cu DN1 (5,6 km)

Lucrările la autostrada Sibiu -Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028 (conform contractului).

video: Cristian Pistoil (CNAIR) / Facebook

