Investiție de peste 24 de milioane de lei pentru stocarea energiei regenerabile în Alba Iulia: Urmează să fie depusă cerere de finanțare

Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru Municipiul Alba Iulia”, precum și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii cererii de finanțare prin Fondul pentru Modernizare, a fost aprobat joi, 10 septembrie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba.

Necesitatea și oportunitatea proiectului

Municipiul Alba Iulia deține în administrare un număr de clădiri publice (unități de învățământ, sediul instituției și alte imobile de interes public) dotate sau care urmează a fi dotate cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile (sisteme fotovoltaice). În prezent, energia produsă din aceste surse nu poate fi stocată și valorificată integral la nivelul consumului propriu, ceea ce limitează gradul de autoconsum și eficiența economică a investițiilor deja realizate în producerea de energie regenerabilă, potrivit documentației.

Implementarea unor capacități de stocare a energiei electrice (sisteme BESS – Battery Energy Storage System) în spatele contorului, conectate la instalațiile de producere existente, permite optimizarea consumului propriu, reducerea facturii la energie electrică și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, în acord cu obiectivele Pactului Ecologic European și ale Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.

Proiectul propus valorifică oportunitatea de finanțare oferită de Fondul pentru Modernizare, prin Programul cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, care sprijină cu până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile investițiile entităților publice în noi capacități de stocare a energiei electrice.

Potrivit informațiilor publice comunicate cu privire la apelul de finanțare destinat capacităților de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru entități publice, lansarea apelului și începerea perioadei de depunere sunt prevăzute pentru data de 11 septembrie 2026. Cererile de finanțare urmează să fie transmise prin portalul AFIR, în perioada 11 septembrie 2026 – 6 noiembrie 2026 sau până la epuizarea bugetului alocat, în ordinea depunerii.

În acest context, având în vedere caracterul limitat al perioadei de depunere și al bugetului disponibil, precum și necesitatea aprobării, anterior depunerii cererii de finanțare, a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente investiției, se impune adoptarea hotărârii Consiliului Local în timp util pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului.

Descrierea sumară a proiectului

A fost elaborat Studiul de fezabilitate „Capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru Municipiul Alba Iulia”. Detalierea tehnică, economică și financiară a proiectului, precum și analiza de eligibilitate a cheltuielilor în raport cu Ghidul solicitantului, se regăsesc în Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Parteneriate și Inovare Urbană, anexat prezentului referat.

Sursa de finanțare

Proiectul urmează a fi finanțat din Fondul pentru Modernizare, în procent de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 10.000.000 euro/beneficiar, diferența reprezentând cheltuieli neeligibile urmând a fi asigurată din bugetul local al Municipiului Alba Iulia.

Necesitatea adoptării hotărârii

Adoptarea hotărârii Consiliului Local a fost necesară pentru aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții, în vederea pregătirii și depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului aferent Fondului pentru Modernizare.

Având în vedere data anunțată pentru deschiderea apelului – 11 septembrie 2026, precum și faptul că depunerea se realizează până la epuizarea bugetului, în ordinea depunerii, s-a impus asigurarea cu celeritate a cadrului administrativ necesar depunerii proiectului.

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