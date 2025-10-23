VIDEO 22 octombrie 2025 | Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei
Sute de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Alba. Amenzi de peste 50.000 de lei
Peste 500 de persoane au fost verificate și 400 de autovehicule în cadrul unei acțiuni organizate de polițiștii din Alba. Au fost constatate 246 de abateri de natură contravențională, dintre care 214 la normele legale privind circulația pe drumurile publice
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Serviciului Ordine Publică au organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza județului Alba, având drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățeanului.
Acțiunea a avut loc în cooperare cu efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, cu efective de poliție locală și specialiști din cadrul Gărzii de Mediu Alba.
În cadrul acțiunii desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 541 de verificări de persoane și 410 verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 246 de abateri de natură contravențională, dintre care 214 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, 21 la Legea 61/1991 și 11 la alte acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 52.107 lei și au fost constatate trei infracțiuni.
De asemenea, în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului Ordine Publică, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au fost puse în executare 8 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Alba.
În cadrul acestui dosar penal, există bănuiala rezonabilă cu privire la falsificarea analizelor de risc la securitatea fizică, de către un administrator al unei societăți comerciale, în domeniul caselor de schimb valutar.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt, precum și pentru luarea măsurilor legale.
