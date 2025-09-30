VIDEO | 200 de elevi din Blaj au învățat reguli importante de circulație: Lecție interactivă de educație rutieră susținută de polițiștii din Alba
Lecție de siguranță rutieră pentru 200 de elevi din Blaj. Regulile transmise de polițiști
200 de copii de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au participat astăzi, 30 septembrie 2025, la o acțiune de educație rutieră organizată de polițiștii Serviciului Rutier Alba, în cadrul Planului Național „Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”.
Elevii au fost implicați în activități prin care au învățat despre importanța respectării regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv în trafic.
Astăzi, 30 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul Planului Național de Măsuri ,,Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, au desfășurat activități informativ-educative la Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj.
Peste 200 de elevi au recapitulat pașii siguranței rutiere, aceștia fiind implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.
Elevilor le-au fost transmise informații privind traversarea străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.
Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:
1.Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.
2.Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.
3.Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.
4.Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete.
Activitățile informativ-educative privind siguranța rutieră vor continua în județul Alba.
