Șofer prins cu alcoolemie peste dublul limitei legale, după „6 beri” băute la livadă: Ce a decis Judecătoria Sebeș în cazul său

Judecătoria Sebeș a condamnat un bărbat în vârstă de 46 de ani, angajat al unui ocol silvic, la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, după ce analizele de sânge au indicat o alcoolemie de peste două ori mai mare decât pragul de la care fapta devine infracțiune.

Hotărârea, pronunțată în 29 mai 2026, vine după ce inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată.

Oprit în trafic după ce consumase 6 beri

Potrivit instanței, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 25 februarie 2025, când polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism KIA. Șoferul emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Rezultatele analizelor de laborator au arătat o îmbibație alcoolică de 1,64 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,54 g/l la cea de-a doua, valori pe care judecătorul le-a apreciat ca fiind apropiate de dublul limitei legale de 0,80 g/l prevăzute de Codul penal.

În fața anchetatorilor, bărbatul a declarat că petrecuse ziua la o livadă pe care o deține și că, între orele 14:00 și 20:00, consumase 6 beri de câte jumătate de litru. El a explicat că intenționase inițial ca fiica sa să conducă mașina până acasă, însă și-a schimbat planurile după ce programul acesteia s-a modificat.

Deși parcursese doar aproximativ 500 de metri de la livadă până în momentul opririi de către polițiști, instanța a subliniat că acest aspect nu reduce caracterul penal al faptei.

Judecător: „Simpla punere în mișcare a mașinii este suficientă”

În motivare, magistratul a arătat că infracțiunea de conducere sub influența alcoolului este una de pericol și se consumă în momentul în care vehiculul este condus pe drumurile publice cu o alcoolemie peste limita legală.

„Simpla punere în mișcare a vehiculului în aceste condiții este suficientă pentru a genera starea de pericol social avută în vedere de legiuitor”, se arată în hotărâre.

Instanța a evidențiat că șoferul a ales să conducă după consumul unei cantități importante de alcool, noaptea, într-o perioadă în care nu mâncase de aproape 24 de ore și după o zi de muncă, factori care îi diminuau suplimentar capacitatea de reacție și apreciere.

Judecătorul a reținut că inculpatul a dat dovadă de „indiferență față de normele legale menite să asigure siguranța circulației pe drumurile publice”, acceptând riscul producerii unor consecințe grave pentru ceilalți participanți la trafic.

Fără antecedente, cu o reputație bună la serviciu

În favoarea inculpatului au contat lipsa antecedentelor penale, recunoașterea imediată a faptei și comportamentul cooperant pe parcursul anchetei.

Angajatorul său a transmis instanței o caracterizare favorabilă, din care rezultă că bărbatul lucrează de mai mulți ani în cadrul unui ocol silvic, este apreciat profesional și se bucură de respectul colegilor.

Magistratul a apreciat că fapta reprezintă un incident izolat în conduita sa și că există perspective reale de reintegrare fără executarea unei pedepse în penitenciar.

Un an de închisoare cu suspendare și interdicție la volan

În final, instanța l-a condamnat la un an de închisoare, dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Pe durata acestui termen, condamnatul va trebui să respecte mai multe obligații stabilite de Serviciul de Probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Totodată, judecătorul a aplicat și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce autovehicule din categoriile AM, B1 și B pentru o perioadă de un an.

Instanța a argumentat că această măsură este esențială pentru a transmite un mesaj clar de intoleranță față de conducerea sub influența alcoolului și pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte.

Hotărârea Judecătoriei Sebeș nu este definitivă, putând fi contestată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

