VIDEO| 200 de copii din Stremț învață ONLINE. Motivul: omul de serviciu al școlii lor se află în CONCEDIU MEDICAL. De ce nu se mai pot angaja persoane în sistemul bugetar

O situație cel puțin spus aparte s-a petrecut în județul Alba, comuna Stremț, ca parte a confuziei generate de pandemia de coronavirus, care a ,,atacat” sistemul nostru de învățământ într-un mod nemilos, încă din primele zile ale noului an școlar.

Aproape 200 de copii din această localitate învață exclusiv în mediul online, nici măcar în sistem hibrid, deoarece persoana care se ocupă cu curățenia în instituția respectivă se află în concediu medical.

Cum în acest moment, datorită stării de alertă, angajările în sistemul bugetar sunt interzise prin lege, elevii Școlii Gimnaziale Stremț sunt forțați să învețe sub forma scenariului 3 de organizare a cursurilor, chiar dacă unitatea lor de învățământ a fost încadrată în scenariul al doilea, care prevede prezența 50% acasă și 50% la școală a copiilor.

,,Sunt primarul Comunei Stremț, Popa Ioan Ștefan. Vreau să prezint ,mai pe scurt, pentru ce nu a început Școala Gimnazială Stremț în acel scenariu verde, adică cu prezența fizică a copiilor la școală. Cei doi îngrijitori ai școlii, momentan, sau înainte de începerea anului școlar, au fost în concediu medical. Doamna respectivă de acolo a avut un accident nedorit, eu îi doresc sănătate în continuare.

După cunoștiința mea, ea a depășit termenul legale pentru a se prezenta la școală și tot din auzite am înteles că efectiv își va depune cerere pentru trecerea fie pentru pensie de boală, fie în pensie la limită de vârstă. Soțul dânsei, având niște afecțiuni mai vechi, și-a luat concediu medical exact în perioada când trebuia începerea pregătirii pentru începerea noului an școlar în condiții deosebite, legate de această pandemie, care aduce un mare necaz tuturor celor de pe planeta noastră.

Vreau să fac o precizare, ambele școli gimnaziale din Stremț( cea din Geoagiu și cea din Stremț) sunt în reparații capitale pe un program european cu finanțare europeană de la ADR Centru, cu o investiție de peste 4 milioane de lei. Nu din cauza acestor lucrări, de modernizare a școlilor, școala noastră nu a început în scenariul verde. Atât constructorul cât și oficialitățile și personalul școlii și-au dat silința, într-adevăr, pentru a putea creea climatul necesar pentru începerea școlii în condiții optime cu prezența la școală, dar totul se datorează neprimirii avizului pentru a fi în prezență fizică, datorită faptului că lipsesc cei doi îngrijitori.

Fac o precizare foarte clară, cu mult timp în urmă, înaintea începerii noului an școlar, atât într-o discuție pe care am avut-o personal cu domnul Inspector General Sandu, cât și printr-o adresă trimisă din partea Primăriei Comunei Stremț, am solicitat să intervină, prin toate mijloacele posibile, pentru a fi încadrați, chiar și pe perioadă temporară la Școala Gimnazială din Stremț, cu îngrijitori necesari pentru a se putea începe școala în condiții optime în scenariul de prezență fizică la școală.

Nu am primit nici până la ora actuală răspunsul sau ce să facem, abia acum am văzut în Ziarul Unirea un anunț care spune că se aprobă un post de îngrijitor. Dar pe când procedura, care va trebui urmată cu anunț prealabil, cu licitație, vor trece încă două luni de zile, sau cel puțin o lună jumate până va veni un alt îngrujitor, pentru ca școala să se poată desfășura în condiții normale de prezență fizică. Unul dintre cei doi, mai exact soțul doamnei care este bolnavă, s-a prezentat la școală tocmai pentru a se putea desfășura acest proces intructuv cu prezență fizică la școală, dar având în vedere starea lui de sănătate, nu va fi capabil, pentru a desfășura cursurile în așa fel încât copii să fie lipsiți de orice posibilă infectare cu acest virus”, a declarat primarul Comunei Stremț, Traian Stefan Popa, despre situația nefericită în care se află elevii școlii din comuna sa.

Sandu Cornel, Inspector Școlar General al IȘJ Alba, a adus argumente care să clarifice acest coșmar birocratic, afirmând astfel că : ,,Din punct de vedere al Inspectoratului Școlar, nu avem nici o atribuție în acest moment, referitoare la angajarea personalului nedidactic. Ceea ce trebuia să facem am făcut, adică ne-am dat acordul pentru angajarea pe toate posturile vacante din județ a personalului nedidactic la toate unitățile la care au avut posturi și care au solicitat aprobare pentru organizarea concursului. Din păcate, legea privind starea de alertă interzice angajările în sistemul bugetar, deci nu numai în Învățământ, în întreg sistemul bugetar. Am înteles că acum s-a votat în Parlament și a trecut de ambele camere, fiind la promulgare, o excepție de la această regulă, care v-a permite personalului școlilor, instituțiilor de învățământ să angajeze personal.”