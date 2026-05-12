Viceprimarul AUR al unei localități din Alba și-a dat demisia: „Nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență”

Lucian Dragoș Blaga (AUR) și-a anunțat, luni, 11 mai 2026 demisia din funcția de viceprimar al comunei Ponor.

Lucian Dragoș Blaga va renunța și la calitatea de consilier local în Consiliul Local al comunei de munte din județul Alba.

„Având în vedere faptul că sunt un om corect, echilibrat și am avut intenții sincere de a ajuta comunitatea și de a ridica nivelul de trai și comuna noastră în sine, nicidecum nu mi-am dorit funcții, mă simt nevoit sa fac un pas înapoi, deoarece nu se dorește bunăstare, corectitudine și transparență.

Mulțumesc cu recunoștință pe această cale tuturor celor care m-au sprijinit în demersurile mele spre normalitate. Doamne ajută!”, și-a explicat gestul Lucian Dragoș Blaga.

„Eu aș vrea altfel de politică și administrație, orientată înspre oameni, care la noi în comună sunt puțini și în vârstă. Avem un buget de care multe primării nu pot dispune, dar nu-l folosim cum trebuie”, a explicat Lucian Dragoș Blaga pentru ziarulunirea.ro.

„Dacă la nivel local lucrurile stau așa oare la București cum stau lucrurile?”, s-a întrebat retoric Lucian Dragoș Blaga.

În vârstă de 36 de ani, Lucian Dragoș Blaga a fost unul dintre cei mai tineri oameni de administrație din Alba.

