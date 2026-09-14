Vicecampioana Volei Alba Blaj, amicale internaționale pentru pregătirea sezonului | Primele, în „Alba Blaj” Arena, cu Mladost Zagreb, în această săptămână

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, pregătește cu confruntări internaționale amicale, debutul în viitoarea stagiune, 2026/2027.

Echipa din „Mica Romă” are primele două jocuri de verificare în această săptămână, în „Alba Blaj” Arena, cu campioana Croației, Mladost Zagreb, joi, 17 septembrie (ora 18.00) și vineri, 18 septembrie, ora 16.00 (prețul de intrare 10 RON).

Peste o săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei). Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup).

Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

După acțiunile echipelor naționale, încet încet toate echipierele formației din „Mica Romă” ajung la pregătirile formației pregătite de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez (selecționerul României). Diana Vereș (România), Bianca Grama (România), Viktoria Trcol (Croația), antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández (România), preparatorul fizic Valerio Povia (România) și statisticianul Ognjen Marković (Muntenegru) au reprezentat Volei Alba Blaj la EuroVolley 2026.

Foto Nicu GOGA (Radio Blaj)

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