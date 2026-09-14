Sport

Vicecampioana Volei Alba Blaj, amicale internaționale pentru pregătirea sezonului | Primele, în „Alba Blaj” Arena, cu Mladost Zagreb, în această săptămână

Dan HENEGAR

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Vicecampioana Volei Alba Blaj, amicale internaționale pentru pregătirea sezonului | Primele, în „Alba Blaj” Arena, cu Mladost Zagreb, în această săptămână

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, pregătește cu confruntări internaționale amicale, debutul în viitoarea stagiune, 2026/2027.

Citește și: Foto: Volei Alba Blaj, achiziții de top: Anja Mazej (CSO Voluntari) și Radostina Marinova (Dinamo) | Lot complet pentru echipa din „Mica Romă” în stagiunea 2026/2027

Echipa din „Mica Romă” are primele două jocuri de verificare în această săptămână, în „Alba Blaj” Arena, cu campioana Croației, Mladost Zagreb, joi, 17 septembrie (ora 18.00) și vineri, 18 septembrie, ora 16.00 (prețul de intrare 10 RON).

Peste o săptămână, reprezentanta României în Cupa CEV va organiza un turneu internațional, în perioada 25-27 septembrie. Vor fi prezente Maritza Plovdiv (campioana Bulgariei și participantă în Champions League) și ŽOK Ub (vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei). Ultimele repetiții vor fi în Grecia, la un alt turneu internațional, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup).

Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

După acțiunile echipelor naționale, încet încet toate echipierele formației din „Mica Romă” ajung la pregătirile formației pregătite de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez (selecționerul României). Diana Vereș (România), Bianca Grama (România), Viktoria Trcol (Croația), antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández (România), preparatorul fizic Valerio Povia (România) și statisticianul Ognjen Marković (Muntenegru) au reprezentat Volei Alba Blaj la EuroVolley 2026.

Foto Nicu GOGA (Radio Blaj)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Campionatele Naționale Under 17 și Under 19: CSM Sebeș, la Under 19, singura victorie a conjudețenelor, CSM Alba Iulia – primul eșec la Under 19

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

14 septembrie 2026

De

Campionatele Naționale Under 17 și Under 19: CSM Sebeș, la Under 19, singura victorie a conjudețenelor, CSM Alba Iulia – primul eșec la Under 19 | CSM Sebeș – două înfrângeri la Under 17 După ce au avut rundă liberă, CSM Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, conjudețenele care activează în Seria 10 a Campionatelor […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

14 septembrie 2026

De

Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în Liga 2 Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în eșalonul secund Citește și: Foto: Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15) Echipa Student Sport Alba Iulia, care […]

Citește mai mult

Sport

Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, Dacic Blandiana – scorul rundei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

14 septembrie 2026

De

Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul orgoliilor de la Beldiu Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, iar Dacic Blandiana a realizat scorul rundei Citește și: FOTO: Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5, al șaselea eșalon competițional! Cele două formații promovează în […]

Citește mai mult