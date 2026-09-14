Actualitate

Foto | Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul Autostrăzii A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri: ,,Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul Autostrăzii A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri: ,,Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier” 

Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri, anunță DRDP Timișoara, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, luni, 14 septembrie. 

Potrivit sursei citate, etapele următoare pentru conturarea galeriilor sunt execuția radierului, inclusiv a banchinelor, hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale. Lucrările pe șantierul lotului A1 Margina – Holdea au depășit stadiul de 75%, mai notează DRDP Timișoara.

Mai mult decât atât, aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri au fost produse până la finele săptămânii trecute la până la finele săptămânii trecute. 

,,Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri. Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier!

În paralel, continuă etapele următoare pentru conturarea galeriilor: execuția radierului, inclusiv a banchinelor, hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.

La fabrica de grinzi au fost produse, până la finele săptămânii trecute, aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri. Montarea acestora la primul pasaj este aproape finalizată, urmând să înceapă montarea grinzilor și la viaductul cu o lungime de peste un kilometru.

În ceea ce privește lucrările de drum, din afara galeriilor, a început așternerea stratului de binder (stratul de legătură, al doilea), atât în zona Margina, cât și în zona Holdea. Lucrările pe șantierul lotului A1 Margina – Holdea au depășit stadiul de 75%.”, a transmis DRDP Timișoara.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Atenționarea Ministerului Apărării Naționale: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați”. Motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

14 septembrie 2026

De

Atenționarea Ministerului Apărării Naționale: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați”. Motivul Ministerul Apărării Naționale îi atenționează pe cetățeni, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că, în perioada 14-25 septembrie 2026, pe teritoriul României vor avea loc zboruri la […]

Citește mai mult

Actualitate

Rata șomajului, în creștere în România: Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în rândul tinerilor, aproape 30%. Date INS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 septembrie 2026

De

Rata șomajului, în creștere în România: Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în rândul tinerilor, aproape 30%. Date INS Rata șomajului a ajuns la 6,8% în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de primele trei luni ale anului. Cea mai ridicată rată a fost înregistrată în rândul tinerilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Care sunt gradele din Jandarmeria Română: de la sergent la general: Cum arată ierarhia și cine poate ajunge în vârful sistemului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

14 septembrie 2026

De

Care sunt gradele din Jandarmeria Română: de la sergent la general: Cum arată ierarhia și cine poate ajunge în vârful sistemului Jandarmeria Română are o ierarhie militară clară, stabilită prin lege. De la subofițeri și maiștri militari până la ofițeri și generali, fiecare grad indică poziția în structura militară și marchează un anumit nivel de […]

Citește mai mult