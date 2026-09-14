Foto | Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul Autostrăzii A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri: ,,Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier”

Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul Autostrăzii A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri: ,,Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier”

Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri, anunță DRDP Timișoara, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, luni, 14 septembrie.

Potrivit sursei citate, etapele următoare pentru conturarea galeriilor sunt execuția radierului, inclusiv a banchinelor, hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale. Lucrările pe șantierul lotului A1 Margina – Holdea au depășit stadiul de 75%, mai notează DRDP Timișoara.

Mai mult decât atât, aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri au fost produse până la finele săptămânii trecute la până la finele săptămânii trecute.

,,Excavațiile pentru galeriile tunelului lung de pe șantierul A1 Margina – Holdea au ajuns la ultimii metri. Se va finaliza astfel cea mai anevoioasă etapă a acestui șantier!

În paralel, continuă etapele următoare pentru conturarea galeriilor: execuția radierului, inclusiv a banchinelor, hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.

La fabrica de grinzi au fost produse, până la finele săptămânii trecute, aproximativ 80 de grinzi, fiecare cu o lungime de 40 de metri. Montarea acestora la primul pasaj este aproape finalizată, urmând să înceapă montarea grinzilor și la viaductul cu o lungime de peste un kilometru.

În ceea ce privește lucrările de drum, din afara galeriilor, a început așternerea stratului de binder (stratul de legătură, al doilea), atât în zona Margina, cât și în zona Holdea. Lucrările pe șantierul lotului A1 Margina – Holdea au depășit stadiul de 75%.”, a transmis DRDP Timișoara.

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