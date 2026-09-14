Monden-Clubbing

19 septembrie 2026 | Șoricelul și Balerina, spectacol-premieră la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

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Șoricelul și Balerina, spectacol-premieră la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, ora 12:00 vă invităm la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel să urmăriți spectacolul-premieră Șoricelul și Balerina, scenariul, după O rază de soare de Al. T. Popescu, și direcția de scenă semnate de colegele noastre: Teodora Popa și Viorica Boda. 

Spectacolul „Șoricelul și Balerina” evocă o poveste tandră și emoționantă despre nevoia de a fi iubit si despre puterea unui gest făcut din inimă. O poveste în care, chiar și în cele mai întunecate și ostile locuri, o mică rază de soare, poate să aducă speranță, curaj și… lumină!   

Într-o lume mică și aparent uitată, într-o pivniță plină de umbre și amintiri, se întâlnesc două ființe foarte diferite: un șoricel și o delicată balerină din porțelan. Între ei se naște o prietenie neașteptată, sinceră și profundă! Împreună află că, dincolo de frică și singurătate, există bucuria de a avea pe cineva alături, descoperind astfel adevăratul sens al iubirii și al prieteniei! – Teodora Popa 

ȘORICELUL ȘI BALERINA 

după O rază de soare, de Al. T. Popescu 

Scenariul și direcția de scenă: Teodora Popa și Viorica Boda 

Scenografia: Attila Bajkó 

Muzica: Levente Szöcs  

Distribuția: Tudor Cristian Popa, Viorica Boda, Teodora Popa și Ramona Benchea Mincu 

Regia tehnică: Elena Madaras 

Sunet: Florin Andrea 

Lumini: Ovidiu Tămășan 

Mașinișt: Gheorghe Hațegan 

Croitorie: Mirela Tămășan 

Foto: Flaviu Dușa      

Manager teatru: Ioana Bogățan 

Biletele se pot achiziționa online pe www.teatrulalba.ro. 

Prețul biletelor este de : 

  • 8 lei pentru copii și elevi; 
  • 15 lei pentru studenți și pensionari; 
  • 35 lei pentru adulți. 

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