19 septembrie 2026 | Șoricelul și Balerina, spectacol-premieră la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia

Șoricelul și Balerina, spectacol-premieră la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, ora 12:00 vă invităm la Sala Teatrului de Păpuși Prichindel să urmăriți spectacolul-premieră Șoricelul și Balerina, scenariul, după O rază de soare de Al. T. Popescu, și direcția de scenă semnate de colegele noastre: Teodora Popa și Viorica Boda.

Spectacolul „Șoricelul și Balerina” evocă o poveste tandră și emoționantă despre nevoia de a fi iubit si despre puterea unui gest făcut din inimă. O poveste în care, chiar și în cele mai întunecate și ostile locuri, o mică rază de soare, poate să aducă speranță, curaj și… lumină!

Într-o lume mică și aparent uitată, într-o pivniță plină de umbre și amintiri, se întâlnesc două ființe foarte diferite: un șoricel și o delicată balerină din porțelan. Între ei se naște o prietenie neașteptată, sinceră și profundă! Împreună află că, dincolo de frică și singurătate, există bucuria de a avea pe cineva alături, descoperind astfel adevăratul sens al iubirii și al prieteniei! – Teodora Popa

ȘORICELUL ȘI BALERINA

după O rază de soare, de Al. T. Popescu

Scenariul și direcția de scenă: Teodora Popa și Viorica Boda

Scenografia: Attila Bajkó

Muzica: Levente Szöcs

Distribuția: Tudor Cristian Popa, Viorica Boda, Teodora Popa și Ramona Benchea Mincu

Regia tehnică: Elena Madaras

Sunet: Florin Andrea

Lumini: Ovidiu Tămășan

Mașinișt: Gheorghe Hațegan

Croitorie: Mirela Tămășan

Foto: Flaviu Dușa

Manager teatru: Ioana Bogățan

Biletele se pot achiziționa online pe www.teatrulalba.ro.

Prețul biletelor este de :

8 lei pentru copii și elevi;

15 lei pentru studenți și pensionari;

35 lei pentru adulți.

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