Atenționarea Ministerului Apărării Naționale: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați”. Motivul

Ministerul Apărării Naționale îi atenționează pe cetățeni, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că, în perioada 14-25 septembrie 2026, pe teritoriul României vor avea loc zboruri la joasă înălțime și deplasări de tehnică militară, în cadrul exercițiului „Burebista 26”.

Mai exact, începând de astăzi, 14 septembrie, și până în 25 septembrie 2026, Forțele Aeriene Române desfășoară exercițiul „Burebista 26”, la nivel național.

,,Începând de astăzi, 14 septembrie, și până pe 25 septembrie, Forțele Aeriene Române desfășoară exercițiul „Burebista 26”, pe tot teritoriul țării.

În zilele următoare veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați, este vorba de antrenamente, cu participarea Forțelor Aeriene Române, Forțelor Terestre Române, Forțelor Navale Române și a celor pentru Operații Speciale.”, a scris Ministerul Apărării Naționale, pe Facebook, luni, 14 septembrie 2026.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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