Vești bune pentru tații care lucrează în România. Ce drepturi au la serviciu și cum pot sta mai mult alături de cei mici

Vești bune pentru tații care lucrează în România. Ce drepturi au la serviciu și cum pot sta mai mult alături copii

Legile din România s-au schimbat mult în ultimii ani, iar acum și tații au tot mai multe drepturi la muncă atunci când vine vorba de familie. Fie că este vorba despre concedii plătite, zile libere sau ajutoare financiare, statul încearcă să le ofere bărbaților posibilitatea de a se implica activ în creșterea copiilor și de a păstra un echilibru între serviciu și viața de acasă.

Unul dintre cele mai importante beneficii este concediul paternal. Orice tată salariat are dreptul la 10 zile lucrătoare libere, plătite integral, după nașterea copilului. Dacă a urmat un curs de puericultură, adică un mic „training” despre cum să îngrijească un nou-născut, primește încă 5 zile în plus. Concediul trebuie cerut în primele 8 săptămâni de la naștere, iar angajatorul este obligat să îl acorde și să îl plătească din fondul de salarii.

De asemenea, tații pot opta și pentru concediul de creștere a copilului, nu doar mamele. Pentru asta, trebuie să fi lucrat și plătit taxe cel puțin 12 luni în ultimii doi ani. Indemnizația primită este de 85% din venitul net lunar, dar nu mai mică de 1.650 de lei și nu mai mare de 8.500 de lei. După revenirea la serviciu, tatăl poate primi și un stimulent de inserție – 1.500 de lei pe lună dacă revine repede, sau 650 de lei dacă alege să stea acasă mai mult.

Pe lângă acestea, există și alte drepturi utile:

* concediu de acomodare, pentru tații care adoptă un copil (până la doi ani, cu indemnizație de 85% din venituri);

* concediu medical pentru copil bolnav, valabil până la vârsta de 7 ani (sau 18 ani, dacă are dizabilități), cu o indemnizație de 85% din venit;

* o zi liberă pe an pentru controlul medical al copilului, dacă este anunțată cu 15 zile înainte.

În plus, în cazul unui divorț, legea prevede autoritate părintească comună, adică ambii părinți iau deciziile importante privind copilul, iar tatăl are drept de vizitare și program stabilit clar de instanță.

Toate aceste măsuri arată că România începe să trateze tatăl ca pe un partener egal în creșterea copiilor. Nu mai este vorba doar despre „ajutor”, ci despre responsabilitate împărțită. Concediile, zilele libere și stimulentele financiare le oferă taților șansa să fie prezenți, fără teama că își vor pierde locul de muncă sau veniturile.

