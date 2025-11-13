Vești bune pentru diaspora: Apelurile către România vor costa cât un apel local. De când se aplică măsura
Vești bune pentru diaspora: Apelurile către România vor costa cât un apel local. De când se aplică măsura
Românii din străinătate vor putea suna acasă fără costuri suplimentare. MAE anunță: „Apelurile către țară vor fi tarifate ca cele locale”
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că, în curând, apelurile telefonice din alte state membre ale Uniunii Europene către România vor fi tarifate la același preț ca apelurile locale, fără limită de minute.
Citește și: Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece
„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor costa în curând la fel ca apelurile locale, fără limită de minute. (…) A intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit, care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile efectuate între statele UE.
Astfel, românii din străinătate vor putea vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a transmis ministrul.
În noiembrie 2025, se estimează că peste 3,1 milioane de români trăiesc și muncesc în afara granițelor țării, majoritatea în state membre ale Uniunii Europene. România rămâne astfel una dintre țările cu cea mai numeroasă diasporă din UE, raportat la populația totală.
Cele mai mari comunități de români se află în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie și Franța, unde s-au stabilit permanent familii întregi sau tineri plecați pentru studii și oportunități profesionale.
Potrivit datelor Eurostat și ale Ministerului Afacerilor Externe, fluxurile migraționiste s-au stabilizat în ultimii ani, însă interesul pentru relocare rămâne crescut, mai ales în rândul tinerilor calificați și al celor care caută un nivel de trai mai bun.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii”
Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii” Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi finanţat din fonduri europene. Astfel, acesta urmează să continue în Programul Operațional Sănătate. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii în urmă cu puțin timp. Citește […]
Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu
Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu Acțiunea de recuperare a banilor datorați de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu ar urma să fie începută luni, de ANAF, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Citește și: […]
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate Potrivit celor mai recente analize publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), tarifele de referință pentru polițele de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate proprietarilor de autoturisme vor crește, în medie, cu 5,4% în anul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii”
Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii” Programul...
Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu
Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu Acțiunea...
Știrea Zilei
VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții
Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru...
FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei...
Curier Județean
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a...
FOTO | Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum de substanțe și bullying
Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...