Vești bune pentru diaspora: Apelurile către România vor costa cât un apel local. De când se aplică măsura

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că, în curând, apelurile telefonice din alte state membre ale Uniunii Europene către România vor fi tarifate la același preț ca apelurile locale, fără limită de minute.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor costa în curând la fel ca apelurile locale, fără limită de minute. (…) A intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit, care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile efectuate între statele UE.

Astfel, românii din străinătate vor putea vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a transmis ministrul.

În noiembrie 2025, se estimează că peste 3,1 milioane de români trăiesc și muncesc în afara granițelor țării, majoritatea în state membre ale Uniunii Europene. România rămâne astfel una dintre țările cu cea mai numeroasă diasporă din UE, raportat la populația totală.

Cele mai mari comunități de români se află în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie și Franța, unde s-au stabilit permanent familii întregi sau tineri plecați pentru studii și oportunități profesionale.

Potrivit datelor Eurostat și ale Ministerului Afacerilor Externe, fluxurile migraționiste s-au stabilizat în ultimii ani, însă interesul pentru relocare rămâne crescut, mai ales în rândul tinerilor calificați și al celor care caută un nivel de trai mai bun.

