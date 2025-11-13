Rămâi conectat

Actualitate

Vești bune pentru diaspora: Apelurile către România vor costa cât un apel local. De când se aplică măsura

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vești bune pentru diaspora: Apelurile către România vor costa cât un apel local. De când se aplică măsura

Românii din străinătate vor putea suna acasă fără costuri suplimentare. MAE anunță: „Apelurile către țară vor fi tarifate ca cele locale”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că, în curând, apelurile telefonice din alte state membre ale Uniunii Europene către România vor fi tarifate la același preț ca apelurile locale, fără limită de minute.

Citește și: Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană, apelurile către țară vor costa în curând la fel ca apelurile locale, fără limită de minute. (…) A intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit, care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile efectuate între statele UE.

Astfel, românii din străinătate vor putea vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a transmis ministrul.

În noiembrie 2025, se estimează că peste 3,1 milioane de români trăiesc și muncesc în afara granițelor țării, majoritatea în state membre ale Uniunii Europene. România rămâne astfel una dintre țările cu cea mai numeroasă diasporă din UE, raportat la populația totală.

Cele mai mari comunități de români se află în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie și Franța, unde s-au stabilit permanent familii întregi sau tineri plecați pentru studii și oportunități profesionale.

Potrivit datelor Eurostat și ale Ministerului Afacerilor Externe, fluxurile migraționiste s-au stabilizat în ultimii ani, însă interesul pentru relocare rămâne crescut, mai ales în rândul tinerilor calificați și al celor care caută un nivel de trai mai bun.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

13 noiembrie 2025

De

Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii” Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi finanţat din fonduri europene. Astfel, acesta urmează să continue în Programul Operațional Sănătate. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii în urmă cu puțin timp. Citește […]

Citește mai mult

Actualitate

Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

13 noiembrie 2025

De

Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu Acțiunea de recuperare a banilor datorați de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu ar urma să fie începută luni, de ANAF, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Citește și: […]

Citește mai mult

Actualitate

RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

13 noiembrie 2025

De

RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate Potrivit celor mai recente analize publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), tarifele de referință pentru polițele de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate proprietarilor de autoturisme vor crește, în medie, cu 5,4% în anul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 10 minute

Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii”

Programul naţional de fertilizare in vitro, finanţat din fonduri europene. Ministrul Muncii: ,,O veste bună pentru mii de familii” Programul...
Actualitateacum o oră

Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu

Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu Acțiunea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții

Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru...
Ştirea zileiacum 4 ore

FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale

Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei...

Curier Județean

Curier Județeanacum 35 de minute

Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia

Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a...
Curier Județeanacum 55 de minute

FOTO | Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum de substanțe și bullying

Peste 450 de elevi din Alba Iulia au participat la activități preventiv-educative. Polițiștii și jandarmii au discutat despre violență, consum...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”

Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Politică Administrațieacum o zi

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii

13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
Opinii - Comentariiacum o zi

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea