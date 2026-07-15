Verdict pentru CSM Unirea Alba Iulia la Lausanne: Ce a decis Tribunalul de Arbitraj Sportiv
Verdict pentru CSM Unirea Alba Iulia la Lausanne: Ce a decis Tribunalul de Arbitraj Sportiv
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a pronunțat miercuri, 15 iulie 2026 decizia în litigiul care amenința să dea peste cap barajele de promovare organizate de Federația Română de Fotbal. Verdictul stabilește că rezultatele disputelor de promovare rămân valabile, iar meciurile nu vor fi rejucate, în ciuda neregulilor reclamate în procesul care a precedat desfășurarea acestora.
„Cererea depusă la 8 iunie 2026 de Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia împotriva Federației Române de Fotbal (FRF) este respinsă. Cheltuielile prezentei proceduri arbitrale, care vor fi stabilite și comunicate separat părților de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv vor fi suportate în întregime de Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Fiecare parte își va suporta propriile onorarii de avocat și celelalte cheltuieli efectuate în legătură cu prezenta procedură arbitrală. Toate celelalte cereri sau solicitări de acordare a unor măsuri reparatorii sunt respinse”, a anunțat Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.
Conflictul a pornit după ce CSM Unirea Alba Iulia a contestat modul în care FRF a gestionat sancționarea clubului CSL Ștefăneștii de Jos. Federația decisese depunctarea echipei pentru datorii către un jucător, însă sancțiunea nu a fost aplicată înainte de stabilirea participanților la barajele de promovare în Liga 2. În aceste condiții, CSM Unirea Alba Iulia a susținut că adversarele din baraj au fost desemnate greșit și a solicitat reorganizarea meciurilor.
Cazul a fost amplificat de apariția unor acuzații privind documente presupus antedatate, folosite pentru a demonstra stingerea obligațiilor financiare ale clubului ilfovean. Aceste aspecte au făcut obiectul unor proceduri separate, inclusiv disciplinare și penale, însă nu au schimbat desfășurarea competiției sportive.
După analizarea dosarului, TAS a respins solicitarea privind rejucarea barajelor. Astfel, rezultatele obținute pe teren rămân în vigoare, iar echipele care au obținut promovarea își păstrează locurile câștigate. Decizia oferă stabilitate competițională și permite Federației Române de Fotbal să omologheze oficial rezultatele Ligii a III-a, procedură amânată până la soluționarea litigiului.
CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS și a contestat barajul de promovare în Liga 2. Asta după dezvăluirile publicației „Gazeta Sporturilor” (gsp.ro) despre clubul CSL Ștefăneștii de Jos, făcute la începutul lunii iunie 2026.
Pe 3 iunie 2026, FRF a depunctat clubul CSL Ștefăneștii de Jos cu două puncte, din cauza unor restanțe financiare către jucătorul David-Andrei Dănăilă. Decizia de depunctare NU a fost publicată pe site-ul FRF și nici NU a fost pusă în aplicare, deși a fost comunicată părților.
CSL Ștefăneștii de Jos a promovat direct în Liga 2, însă, dacă depunctarea ar fi fost aplicată, ar fi trebuit să dispute două meciuri de baraj, cu Șoimii Gura Humorului și CSM Unirea Alba Iulia.
Pe 9 iunie 2026, CSM Unirea Alba Iulia, club care a ratat promovarea în Liga 2 la baraj, a decis să se adreseze TAS și să conteste rezultatele barajelor.
Pe 15 iunie 2026, clubul albaiulian a depus și o plângere penală la Parchet pentru uz de fals.
sursa: gsp.ro
foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)
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