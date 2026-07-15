„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac: Primăria Alba Iulia atribuie direct un contract de 200.000 de lei firmei lui Felix Tătaru pentru servicii de promovare

Primăria Alba Iulia a achiziționat servicii de consultanță în comunicare aferente procedurii de emitere de obligațiuni municipale, pentru o campanie integrată ce se va desfășura pe parcursul a 8 săptămâni.

„Să trăiți bine!” , sloganul care a făcut istorie în politica românească pare să fi găsit un nou context. Primăria Alba Iulia a atribuit direct un contract de 200.000 de lei, fără TVA, către GMP Community, agenția lui Felix Tătaru, pentru promovarea emisiunii de obligațiuni municipale. În fond, dacă tot vorbim despre comunicare, mesajul pare să fie clar: unii chiar trăiesc bine pe bani publici!

Dimineața devreme, înainte ca orașul să se trezească de-a binelea, la ora 7:23, în SEAP era deja publicată o achiziție directă în valoare de 200.000 de lei. Se pare că cele mai importante decizii de la Primăria Alba Iulia se iau pe răcoare!

Sunt prevăzute cel puțin 5 comunicate de presă economice și interviuri de top în publicații precum Ziarul Financiar, Financial Intelligence sau Profit. Vor fi organizate două evenimente majore de prezentare — unul local, dedicat primilor 50 de mari contribuabili din județ, dar și un eveniment exclusivist în București, adresat exclusiv investitorilor profesioniști.

În plan se regăsesc și campanii targetate pe LinkedIn, Facebook și YouTube pentru a prezenta direct avantajele emisiunii de obligațiuni.

Aceste servicii de consultanță au fost contractate prin achiziție directă, marți, 14 iulie 2026, la ora 7.23, de la o companie din București.

Valoarea achiziției este de 200.000 de lei (echivalentul a 39.474,98 de euro), fără TVA.

De-a lungul carierei sale, Felix Tătaru a fost implicat și în alte campanii politice cunoscute, fiind asociat cu mesaje precum:„Să trăiți bine!” (campania prezidențială a lui Traian Băsescu din 2004) și „De ce le e frică, nu scapă!” (campania pentru referendumul din 2007).

Și sloganul „Arde-i pe corupți!” a fost generat de Felix Tătaru și echipa sa de la agenția de comunicare GMP Community, în cadrul campaniei electorale a lui Traian Băsescu pentru Primăria Bucureștiului din 2000. Sloganul a fost însoțit de simbolul ardeiului iute și a devenit unul dintre cele mai cunoscute mesaje din marketingul politic românesc.

De aproape o lună, mii de albaiulieni își caută alternative după ce transportul public a fost blocat. Între timp, Primăria Alba Iulia bifează, dis-de-dimineață, o achiziție directă de 200.000 de lei pentru consultanță în comunicare. Se pare că nu toate lucrurile din administrație sunt blocate!

Dacă ”Vreau o Românie a bunului simț!” rămâne un deziderat, atunci pentru Primăria Alba Iulia pare să se aplice și celălalt slogan: ”De ce le e frică, nu scapă!”

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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