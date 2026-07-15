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Când se va redeschide circulația pe Valea Oltului: Restricțiile, extinse până la 31 iulie 2026 pentru îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție pe versanți

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Când se va redeschide circulația pe Valea Oltului: Restricțiile, extinse până la 31 iulie 2026 pentru îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție pe versanți

Restricțiile de pe Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii iulie, deși conform calendarului inițial, circulația urma să revină la normal joi, 16 iulie 2026.

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Restricțiile au fost extinse până la 31 iulie pentru îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție pe versanți, printre altele.

,,În baza avizului emis de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră, perioada de aplicare a restricțiilor de circulație instituite pe DN 7, pentru executarea lucrărilor de protecție a versanților (rânguire, îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție), se prelungește în intervalul 16 iulie – 31 iulie 2026.

Restricțiile se aplică pe sectoarele de drum cuprinse între:

-km 198+200 – km 207+000;
-km 216+000 – km 219+000;
-km 224+000 – km 227+300;
-km 228+000 – km 233+200.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului aflat în teren și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile instituite”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova.

Toate măsurile sunt necesare pentru siguranța traficului pe Valea Oltului.

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