Fără roz, inox și acoperișuri asimetrice: Noul regulament de urbanism dintr-un oraș din Alba impune limitări stricte

Noul Regulament Local de Ubanism al orașului Cugir, pus în consultare publică aduce o serie de modificări structurale în ceea ce privește regulile de construire, punând un accent deosebit pe disciplina estetică și eliminarea elementelor stridente din spațiul public.

Noul regulament definește criterii clare pentru fațade, acoperișuri și finisaje, interzicând explicit soluțiile arhitecturale considerate incompatibile cu specificul local.

Cromatică temperată: adio clădirilor roz sau oranj

Una dintre cele mai vizibile transformări impuse de noul regulament vizează paleta de culori permisă pentru zugrăvirea clădirilor. Documentul interzice utilizarea culorilor saturate și stridente, oferind ca exemple specifice nuanțe precum roz, oranj, roșu sau galben.

În schimb, proprietarii și dezvoltatorii sunt obligați să folosească culori pastelate, deschise și tonuri neutre sau pământii, fiind recomandată utilizarea cu precădere a pigmenților naturali. Scopul declarat este integrarea armonioasă a construcțiilor în peisajul cultural-natural și evitarea „agresiunilor vizuale”.

Restricții severe la materiale: fără inox și ornamente din plastic

Regulamentul intervine ferm și în alegerea materialelor de construcție pentru elementele exterioare vizibile. Sunt interzise elemente precum baluștrii ornamentali, confecțiile metalice aparente și decorațiunile din plastic.

O interdicție notabilă este cea legată de utilizarea inoxului pentru balustradele balcoanelor, material catalogat de urbaniști ca fiind complet nespecific funcțiunilor de locuire. Pentru aceste elemente, regulamentul limitează opțiunile la materiale tradiționale sau compatibile vizual: lemnul și fierul forjat.

Geometrie simplă pentru acoperișuri și învelitori mate

Haosul volumetric este, de asemenea, vizat de noile prevederi. Acoperișurile clădirilor noi trebuie să aibă o formă geometrică simplă, de tip șarpantă din lemn cu pante simetrice (în două sau patru ape) sau de tip terasă. Textul regulamentului solicită în mod expres evitarea formelor curbe sau asimetrice pentru acoperișuri.

În ceea ce privește învelitorile (învelitoarea acoperișului), paleta de materiale acceptate include lemnul, materialele ceramice și tabla fără strălucire (mată). Culorile admise pentru acoperișuri sunt exclusiv cele discrete, precum maro închis sau cărămiziu, fiind interzise nuanțele de roșu aprins sau bordo-vișiniu.

Însemne comerciale care să nu „concureze” cu elementele arhitecturale

Noua disciplină urbanistică nu se aplică doar clădirilor rezidențiale, ci și spațiilor comerciale. Amplasarea firmelor, reclamelor și însemnelor comerciale a fost sever restricționată pentru a nu mai obtura sau concura cu elementele arhitecturale ale fațadelor (profilaturi, ferestre sau streșini).

Sunt interzise casetele luminoase și materialele iluminate strident. Firmele comerciale pot fi realizate doar din materiale precum fier forjat, bronz, alamă, sticlă sau lemn. De asemenea, dimensiunile maxime ale panourilor au fost limitate la 1,20 x 0,60 metri, iar amplasarea lor este permisă exclusiv sub nivelul parterului.

foto: arhivă

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