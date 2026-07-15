Fără roz, inox și acoperișuri asimetrice: Noul regulament de urbanism dintr-un oraș din Alba impune limitări stricte
Fără roz, inox și acoperișuri asimetrice: Noul regulament de urbanism dintr-un oraș din Alba impune limitări stricte
Noul Regulament Local de Ubanism al orașului Cugir, pus în consultare publică aduce o serie de modificări structurale în ceea ce privește regulile de construire, punând un accent deosebit pe disciplina estetică și eliminarea elementelor stridente din spațiul public.
Noul regulament definește criterii clare pentru fațade, acoperișuri și finisaje, interzicând explicit soluțiile arhitecturale considerate incompatibile cu specificul local.
Cromatică temperată: adio clădirilor roz sau oranj
Una dintre cele mai vizibile transformări impuse de noul regulament vizează paleta de culori permisă pentru zugrăvirea clădirilor. Documentul interzice utilizarea culorilor saturate și stridente, oferind ca exemple specifice nuanțe precum roz, oranj, roșu sau galben.
În schimb, proprietarii și dezvoltatorii sunt obligați să folosească culori pastelate, deschise și tonuri neutre sau pământii, fiind recomandată utilizarea cu precădere a pigmenților naturali. Scopul declarat este integrarea armonioasă a construcțiilor în peisajul cultural-natural și evitarea „agresiunilor vizuale”.
Restricții severe la materiale: fără inox și ornamente din plastic
Regulamentul intervine ferm și în alegerea materialelor de construcție pentru elementele exterioare vizibile. Sunt interzise elemente precum baluștrii ornamentali, confecțiile metalice aparente și decorațiunile din plastic.
O interdicție notabilă este cea legată de utilizarea inoxului pentru balustradele balcoanelor, material catalogat de urbaniști ca fiind complet nespecific funcțiunilor de locuire. Pentru aceste elemente, regulamentul limitează opțiunile la materiale tradiționale sau compatibile vizual: lemnul și fierul forjat.
Geometrie simplă pentru acoperișuri și învelitori mate
Haosul volumetric este, de asemenea, vizat de noile prevederi. Acoperișurile clădirilor noi trebuie să aibă o formă geometrică simplă, de tip șarpantă din lemn cu pante simetrice (în două sau patru ape) sau de tip terasă. Textul regulamentului solicită în mod expres evitarea formelor curbe sau asimetrice pentru acoperișuri.
În ceea ce privește învelitorile (învelitoarea acoperișului), paleta de materiale acceptate include lemnul, materialele ceramice și tabla fără strălucire (mată). Culorile admise pentru acoperișuri sunt exclusiv cele discrete, precum maro închis sau cărămiziu, fiind interzise nuanțele de roșu aprins sau bordo-vișiniu.
Însemne comerciale care să nu „concureze” cu elementele arhitecturale
Noua disciplină urbanistică nu se aplică doar clădirilor rezidențiale, ci și spațiilor comerciale. Amplasarea firmelor, reclamelor și însemnelor comerciale a fost sever restricționată pentru a nu mai obtura sau concura cu elementele arhitecturale ale fațadelor (profilaturi, ferestre sau streșini).
Sunt interzise casetele luminoase și materialele iluminate strident. Firmele comerciale pot fi realizate doar din materiale precum fier forjat, bronz, alamă, sticlă sau lemn. De asemenea, dimensiunile maxime ale panourilor au fost limitate la 1,20 x 0,60 metri, iar amplasarea lor este permisă exclusiv sub nivelul parterului.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac: Primăria Alba Iulia atribuie direct un contract de 200.000 de lei firmei lui Felix Tătaru pentru servicii de promovare
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac: Primăria Alba Iulia atribuie direct un contract de 200.000 de lei firmei lui Felix Tătaru pentru servicii de promovare Primăria Alba Iulia a achiziționat servicii de consultanță în comunicare aferente procedurii de emitere de obligațiuni municipale, pentru o campanie integrată ce se va desfășura pe parcursul a […]
Împrumut de 30 de milioane de euro prin obligațiuni la Alba Iulia: Astăzi, termen-limită pentru depunerea ofertelor de către societățile financiare
Împrumut de 30 de milioane de euro prin obligațiuni la Alba Iulia: Astăzi, termen-limită pentru depunerea ofertelor de către societățile financiare În 19 februarie 2026, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile de până la 30 milioane euro prin una sau mai multe emisiuni de obligațiuni municipale, cu maturitate de până la […]
Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis
Dosarul Parc Residence Alpha: Creanța de sute de mii de lei a Olgăi Jidveian, tăiată de magistrați. Apelul creditorilor, admis Întorsătură spectaculoasă de situație în răsunătorul dosar de insolvență al societății Parc Residence Alpha. Printr-o decizie pronunțată miercuri, 15 iulie 2026, instanța de control judiciar a admis apelul formulat de grupul de creditori din dosar, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video cu o fată de 12 ani, distribuit pe TikTok: Bărbat acuzat de pornografie infantilă prin sisteme informatice, trimis în judecată la Tribunalul Alba
Video cu o fată de 12 ani, distribuit pe TikTok: Bărbat acuzat de pornografie infantilă prin sisteme informatice, trimis în...
Alertă alimentară în România: Lidl retrage un lot de îngheţată Gelatelli. Ar putea conține nuci caju
Alertă alimentară în România: Lidl retrage un lot de îngheţată Gelatelli. Ar putea conține nuci caju Un lot de îngheţată...
Știrea Zilei
Fără roz, inox și acoperișuri asimetrice: Noul regulament de urbanism dintr-un oraș din Alba impune limitări stricte
Fără roz, inox și acoperișuri asimetrice: Noul regulament de urbanism dintr-un oraș din Alba impune limitări stricte Noul Regulament Local...
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac: Primăria Alba Iulia atribuie direct un contract de 200.000 de lei firmei lui Felix Tătaru pentru servicii de promovare
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac: Primăria Alba Iulia atribuie direct un contract de 200.000 de lei firmei...
Curier Județean
Traficul rutier este blocat pe DJ 704, la Cugir: Zona Râul Mare, plină de aluviunile aduse de ploaie
Traficul rutier este blocat pe DJ 704, la Cugir: Zona Râul Mare, plină de aluviunile aduse de ploaie Codul portocaliu...
15 iulie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Localitățile vizate
15 iulie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Localitățile vizate Meteorologii ANM...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...