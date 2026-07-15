FOTO | Aluviuni pe carosabil pe DN 67C-Transalpina, între Curpăt și Șugag: Urmările codului portocaliu în Alba

Aluviuni pe carosabil pe DN 67C-Transalpina, între Curpăt și Șugag: Urmările codului portocaliu în Alba

Miercuri seara se intervine pe DN 67C-Transalpina pentru curațarea carosabilului de aluviunile aduse de precipitațiile abundente.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în cursul zilei de astăzi și a precipitațiilor abundente înregistrate în zonă, pe sectorul drumului național DN 67C, cuprins între km 79 – Curpăt și km 119 – Șugag, au fost semnalate depuneri de aluviuni pe partea carosabilă.

Echipele Secției Drumuri Naționale Alba au intervenit pentru îndepărtarea aluviunilor și curățarea carosabilului.

Drumul este deschis circulației rutiere, iar în acest moment nu sunt semnalate probleme pe sectorul menționat.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

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