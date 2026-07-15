Video cu o fată de 12 ani, distribuit pe TikTok: Bărbat acuzat de pornografie infantilă prin sisteme informatice, trimis în judecată la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a decis, marți, 14 iulie 2026, începerea judecății într-o cauză instrumentată de procurorii DIICOT, care vizează acuzații de pornografie infantilă prin sisteme informatice. Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală, deschizând astfel calea procesului propriu-zis.

Potrivit rechizitoriului întocmit de DIICOT, inculpatul este acuzat că ar fi deținut două fișiere video cu caracter pornografic în care apare o persoană vătămată care avea 12 ani la momentul realizării imaginilor. Procurorii susțin că unul dintre aceste materiale ar fi fost distribuit, în 26 noiembrie 2025, prin intermediul unor dispozitive smartphone și al aplicației TikTok. Conform acuzațiilor, videoclipul ar fi surprins un act sexual oral în care apare minora.

Anchetatorii afirmă că acuzațiile sunt susținute de un ansamblu probator complex, care include declarațiile inculpatului, ale persoanei vătămate și ale unor martori, procese-verbale de analiză a materialelor video, rezultatele unei percheziții informatice, precum și percheziții corporale și domiciliare. De asemenea, au fost ridicate și depuse la camera de corpuri delicte mai multe dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile și un laptop, considerate relevante pentru anchetă.

În procedura de cameră preliminară, nici inculpatul și nici celelalte părți nu au formulat cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale ori a probelor administrate. Judecătorul a verificat din oficiu toate aspectele prevăzute de Codul de procedură penală și a concluzionat că nu există vicii care să împiedice judecarea cauzei.

Judecătorul a constatat că rechizitoriul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege, descrie suficient de clar faptele imputate, perioada în care acestea s-ar fi produs, împrejurările reținute de procurori și încadrarea juridică a acestora, astfel încât inculpatul își poate exercita dreptul la apărare, iar instanța poate analiza acuzațiile în cadrul procesului.

În consecință, Tribunalul a dispus începerea judecății pentru infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prevăzută de articolul 374 alineatele (1) și (2) din Codul penal.

Hotărârea pronunțată în camera preliminară poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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