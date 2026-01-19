Venituri din chirii 2026 | Ce sancțiuni pot primi proprietarii care închiriază la negru: Ce prevede legea
Ce sancțiuni pot primi proprietarii care închiriază la negru
Contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF în mod obligatoriu de către proprietarii din România, iar această obligație derivă din obținerea de venituri din chirii. Cu toate acestea, mulți proprietari privesc aceasă etapă doar ca pe o formalitate birocratică, un detaliu opțional, iar lipsa înregistrării poate genera sancțiuni, obligații fiscale retroactive și chiar probleme penale în cazurile grave.
Ce formă legală are închirierea unei locuințe
Atunci când alegi să dai în chirie un imobil, este important să știi în ce cadru legal funcționezi. În România, închirierea unei locuințe este încadrată juridic drept contract de locațiune, reglementat de Codul Civil. Practic, acest contract stabilește ce pui la dispoziție ca proprietar, ce oferă chiriașul în schimb, durata închirierii și regulile privind plata chiriei și a utilităților.
Există două variante prin care o locuință poate fi închiriată. Prima, recomandată și cea mai sigură, este contractul scris, care oferă protecție ambelor părți în eventualitatea unui conflict. A doua este acordul verbal, care este recunoscut legal, dar presupune riscuri majore, deoarece lipsa unui document semnat face dificilă dovedirea obligațiilor asumate.
Un contract de închiriere trebuie să includă datele proprietarului și ale chiriașului, adresa locuinței, durata contractului, valoarea chiriei, modalitatea de plată, responsabilitatea pentru utilități, existența unei garanții și condițiile de predare și restituire a imobilului.
Obligațiile proprietarului și ale chiriașului
După semnarea contractului, atât proprietarul, cât și chiriașul au obligații clare. Proprietarul trebuie să predea locuința într-o stare corespunzătoare folosirii, mobilată și dotată conform înțelegerii, și să efectueze reparațiile necesare pentru menținerea spațiului în condiții normale de locuit.
Chiriașul, la rândul său, are obligația de a achita chiria la termenele stabilite, de a utiliza locuința cu grijă și de a o restitui la finalul contractului în starea în care a primit-o, ținând cont de uzura normală.
De ce este obligatorie înregistrarea contractului la ANAF
În momentul în care încasezi chirie, obții venituri care trebuie declarate și impozitate. Înregistrarea contractului la ANAF presupune transmiterea datelor contractuale către autoritățile fiscale, astfel încât acestea să cunoască oficial existența venitului.
Fără această înregistrare, statul nu are o evidență clară a veniturilor tale, iar lipsa declarării poate atrage sancțiuni. Termenul legal pentru înregistrarea contractului sau a modificărilor acestuia este de aproximativ 30 de zile de la semnare. Procedura se realizează prin depunerea formularului de înregistrare a contractului de locațiune, fie online prin Spațiul Privat Virtual, fie fizic, la registratura ANAF.
Nu există o taxă separată pentru înregistrare. Costurile apar prin impozitarea veniturilor: venitul din chirii se declară, se aplică deducerea forfetară (de regulă 20%), iar impozitul este de 10% pe venitul net. Dacă veniturile depășesc pragurile legale, intervine și obligația de plată a contribuției la sănătate.
Chiria la negru poate costa scump. Ce sancțiuni prevede legea
Nedeclararea contractului de închiriere atrage mai multe riscuri, unele imediate, altele pe termen lung. ANAF poate constata că ai obținut venituri din chirii fără a le declara și îți poate calcula retroactiv impozitul datorat, ținând cont de deducerea forfetară permisă de lege.
Pe lângă impozitul principal, se adaugă dobânzi de întârziere și penalități. Pentru nedeclararea contractului la termen, penalitatea poate ajunge la 0,08% pe zi din obligația fiscală stabilită, până la achitarea integrală. În anumite situații, plata voluntară sau solicitarea unei eșalonări poate reduce aceste penalități.
Există și sancțiuni contravenționale. Lipsa transmiterii datelor către ANAF sau refuzul de a furniza informații solicitate de autorități poate duce la amenzi și la declanșarea unor controale fiscale.
În cazurile grave, atunci când se constată intenția de a ascunde venituri, furnizarea de informații false sau desfășurarea activității de închiriere „la negru”, situația poate fi încadrată drept evaziune fiscală, conform legislației în vigoare, cu consecințe mult mai serioase decât simplele amenzi administrative.
