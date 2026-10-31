E jale! Se prăbușește piața construcțiilor rezidențiale: Cu cât a scăzut numărul autorizațiilor de construire în primele nouă luni din 2026

Piața construcțiilor rezidențiale dă semne tot mai evidente de încetinire. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele nouă luni ale anului 2026 a ajuns la 24.016, în scădere cu 15,5% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate vineri, 30 octombrie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Declinul este generalizat, fiind înregistrat în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării. Cele mai mari reduceri au fost consemnate în Nord-Est, cu 1.166 de autorizații mai puține, urmată de Sud-Muntenia (-705), Vest (-663), Nord-Vest (-651), Sud-Est (-529), Centru (-428), București-Ilfov (-150) și Sud-Vest Oltenia (-111).

Septembrie, cea mai slabă lună din perspectiva autorizațiilor

Datele INS arată o deteriorare accentuată a situației în luna septembrie 2026. Au fost eliberate doar 2.225 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 24,4% mai puține decât în august și cu 38,2% sub nivelul înregistrat în septembrie 2025.

Suprafața utilă totală aferentă acestor autorizații a însumat 680.611 metri pătrați, în scădere cu 5,7% față de luna precedentă. Un alt detaliu relevant este că 68,5% dintre autorizațiile eliberate au vizat construcții din mediul rural.

Comparativ cu august, numărul autorizațiilor rezidențiale a scăzut cu 718. Cele mai importante diminuări au fost înregistrate în regiunea Nord-Est (-237), Sud-Est (-156), Vest (-123) și Nord-Vest (-113). Singura regiune care a consemnat o creștere a fost Centru, cu 49 de autorizații în plus.

Scăderi puternice și pe segmentul construcțiilor nerezidențiale

Nici sectorul construcțiilor nerezidențiale nu a evitat contracția. În septembrie au fost eliberate 420 de autorizații, cu 25,9% mai puține decât în august. Suprafața utilă totală a ajuns la 247.045 metri pătrați, în scădere cu 13,3% față de luna precedentă.

Diminuarea suprafeței autorizate, de 37.938 de metri pătrați, a fost determinată în principal de evoluțiile din regiunile Centru (-39.238 mp), Sud-Est (-32.875 mp) și Sud-Muntenia (-15.680 mp).

Au existat însă și evoluții pozitive. Regiunea Vest a raportat un plus de 37.326 de metri pătrați, București-Ilfov a crescut cu 20.943 mp, iar Sud-Vest Oltenia cu 6.479 mp.

Prăbușire de aproape 40% într-un an pe segmentul rezidențial

Comparația cu septembrie 2025 scoate în evidență amploarea reculului. Într-un singur an, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 38,2%, iar suprafața utilă totală aferentă acestora s-a redus cu 32,7%.

În termeni absoluți, au fost eliberate cu 1.373 de autorizații mai puține. Nord-Est conduce clasamentul scăderilor, cu un minus de 454 de autorizații, urmat de Nord-Vest (-192), Sud-Est (-190), Sud-Muntenia (-155) și București-Ilfov (-154).

Tendința negativă s-a extins și asupra construcțiilor nerezidențiale. Față de septembrie 2025, numărul autorizațiilor a scăzut cu 31,1%, iar suprafața utilă totală autorizată s-a diminuat cu 34,6%, echivalentul a 130.553 de metri pătrați.

Cea mai mare pierdere de suprafață autorizată a fost înregistrată în București-Ilfov, unde indicatorul a coborât cu 103.512 metri pătrați. Scăderi importante au mai fost raportate în Sud-Muntenia (-26.185 mp), Centru (-18.549 mp) și Sud-Est (-17.155 mp).

Singurele regiuni care au consemnat creșteri ale suprafeței autorizate pentru construcții nerezidențiale au fost Vest (+37.351 mp) și Sud-Vest Oltenia (+3.516 mp).

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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