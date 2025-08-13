Vârstnic rănit după ce a intrat cu bicicleta într-o mașină la Ocna Mureș. A fost transportat la spital

Un vârstnic a fost rănit după ce a intrat cu bicicleta într-o mașină la Ocna Mureș. În urma impactului, acesta a fost rănit, fiind transportat la spital

Conform polițiștilor rutieri, biciclistul, un bărbat ân vârstă de 69 de ani, în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu o mașină.

În urma impactului, biciclistul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

