Vârstnic din Mihalț, cu dosar penal: A fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 martie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Cistei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Mihalț.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

