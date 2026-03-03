Curier Județean

Vârstnic din Cricău, condamnat pentru VIOL, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta 6 ani după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un vârstnic de 61 de ani, din Cricău, condamnat pentru viol, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 6 ani după gratii pentru faptele comise.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din localitatea Cricău, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 2 martie 2026.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

