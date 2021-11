Vârsta de pensionare. Ministrul Muncii: Exclus să crească. Angajaţii nu pot să iasă cu picioarele înainte de la serviciu

CARANTINĂ OBLIGATORIE, inclusiv pentru vaccinați, în cazul persoanelor care vin din zone roșii în România. Declarațiile Ministrului de Interne

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, într-o conferință de presă la sediul Guvernului, că pe fondul apariției tulpinii africane a coronavirusului, în această seară se va discuta despre introducerea obligativității carantinării persoanelor care vin din statele încadrate ca zone roșii, chiar dacă acele persoane sunt vaccinate.

Context: Franţa a suspendat vineri zborurile provenite din ţări ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia şi Eswatini (fosta Swaziland) în mod imediat şi pentru minimum 48 de ore după detectarea în Africa de Sud a unei variante noi şi îngrijorătoare, relatează EFE. Franţa se alătură astfel deciziilor luate deja de ţări ca Italia, Germania, Ţările de Jos sau Israel, în timp ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus întreruperea conexiunilor dintre UE şi această zonă a continentul african.

„Nu trebuie sa lasam garda jos, categoric. Mai avem 3 judete in scenariul rosu. Rata de infectare la 24 de ore este in scadere dar in acelasi timp ne uitam cu ingrijorare la ce spune OMS de exemplu cu riscurile care ar putea veni dintr-o anumita zona a lumii, din Africa, cu noua tulpina. Vom vedea raportul OMS. Noi azi adoptam o Hotarare a CNSU prin care vom stabili lista tarile cu zonele verzi, galbene, rosii, si cu siguranta acolo daca OMS ne spune ca exista aceste riscuri, eu cred, dar nu s-a luat decizia, ca Romania va introduce in zona rosie automat aceste tari si ce inseamna zona rosie inseamna obligatoriu carantinarea celor care vin din acele zone, chiar daca sunt persoane vaccinate, daca vorbim de aceasta tulpina foarte agresiva. Azi vom lua hotararea in CNSU”, a spus Bode.