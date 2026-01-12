Vârful gerului urmează să vină în România: Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din iarna 2025-2026. COD GALBEN prelungit până miercuri
Vârful gerului urmează să vină: Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din iarna 2025-2026
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din iarna 2025-2026, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade.
Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade.
La Alba Iulia, luni, 12 ianuarie 2026, la ora 8.00, se înregistrau minus 6 grade, temperatura resimțită fiind de minus 8 grade.
Codul Galben de ger care vizează și județul Alba a fost prelungit până miercuri, 14 ianuarie 2026, la ora 10.00.
Începând de joi, 15 ianuarie 2026, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive de până la 7-8 grade şi cu minime între minus 7 şi plus 2 grade. Meteorologii nu exclud ca în această iarnă să se mai înregistreze zile şi nopţi foarte geroase.
La Vârful Omu, în noaptea de duminică spre luni s-au înregistrat minus 22 de grade Celsius, îar temperaturile minime înregistrate au fost, în general, în jur de minus 15 grade, cu o valoare de minus 10 grade Celsius în Capitală, afirmă directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.
„În noaptea de duminică spre luni, la Vârful Omul s-au înregistrat minus 22 de grade. În general, minimele au fost, în medie, la nivel naţional, în jurul valorii de minus 15 grade. În Bucureşti, la staţia Băneasa s-au înregistrat minus 10 grade. Cea mai rece noapte din acest sezon de până acum va fi însă noaptea de luni spre marţi, cu probabilitatea ca minimele să se situeze între minus 20 si minus 10 grade. Şi în Bucureşti se vor înregistra minus 14 – minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.
Potrivit sursei citate, precipitaţii se vor semnala mai ales în zona montană, în nordul şi centrul ţării, unde se va aşterne strat nou de zăpadă de trei-şapte centimetri. Vântul va sufla cu 70-80 de km/h visolind zăpada, a adăugat Mateescu.
Directorul ANM a anunţat că de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive, de până până la 7-8 grade Celsius şi cu minime ce se vor situa între minus 7 grade şi plus 2 grade.
„Nu trebuie să excludem ca după acest episod de vreme deosebit de rece să mai fie posibile zile şi nopţi foarte geroase”, a mai spus Elena Mateescu, potrivit News.ro.
