Actualitate

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi

Anul 2026 urmează să fie printre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, potrivit serviciul de meteorologie Met Office din Marea Britanie

Meteorologii estimează că temperatura globală pentru acest an va fi în jur de 1,46°C peste media perioadei preindustriale (1850-1900). Acest lucru ar face ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv cu temperaturi peste 1,4°C.

„Ultimii trei ani au depășit probabil toți 1,4°C și ne așteptăm ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv care să facă acest lucru,” a spus Adam Scaife, care conduce echipa din spatele prognozei globale a Met Office pentru 2026. „Înainte de această creștere, temperatura globală anterioară nu depășea 1,3°C,” a adăugat el.

Creșterea frecvenței valurilor de căldură extreme este o consecință directă a încălzirii globale, provocată de acumularea gazelor cu efect de seră care rețin căldura în atmosferă. Acestea determină creșterea temperaturii la suprafața Pământului, favorizând apariția unor episoade de caniculă tot mai îndelungate și mai intense.

În același timp, nivelurile în continuă creștere ale gazelor cu efect de seră sunt strâns legate de majorarea temperaturilor globale, iar ultimul deceniu a fost marcat de cele mai ridicate valori termice înregistrate până acum.

2024, care ocupă primul loc în clasament, a fost și primul an cu temperaturi peste 1,5°C, pragul critic de încălzire globală stabilit prin Acordul de la Paris. Între timp, 2025 este pe cale să fie al doilea sau al treilea cel mai călduros an înregistrat, posibil egal cu 2023.

Fenomenul climatic natural cunoscut sub numele de El Niño – Southern Oscillation (ENSO) — care include atât El Niño (încălzirea apelor din Pacific), cât și La Niña (răcirea lor) — poate influența temporar temperaturile globale, notează Antena 3 CNN.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

20 ianuarie 2026

De

RCA 2026 | Noi modificări legislative prin care familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri Potrivit unei modificări a Codului Civil, companiile pentru asigurările RCA și CASCO au obligația legală de a acorda despăgubiri atât victimelor implicate în accidente rutiere, cât și familiilor acestora. Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor la persoanele afectate direct în […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan, la consultările cu reprezentanții universităților din România: „Trebuie să facem economii”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

20 ianuarie 2026

De

Ilie Bolojan, la consultările cu reprezentanții universităților din România: „Trebuie să facem economii” Premierul Ilie Bolojan a avut, marți, 20 ianuarie 2026, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), ca răspuns la solicitarea CNR de a avea o discuție cu privire la bugetul educației și cercetării în anul 2026. […]

Citește mai mult

Actualitate

Proces verbal 2026 | Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal și ce opțiuni îți pot rămâne

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

20 ianuarie 2026

De

Proces verbal 2026 | Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal și ce opțiuni îți pot rămâne Refuzul semnării unui proces verbal de contravenție poate deriva din două motive: fie crezi că semnătura în sine te declară pe deplin vinovat, fie ești convins că ești nedreptățit. Cu toate acestea, în realitate semnătura reprezintă confirmarea […]

Citește mai mult