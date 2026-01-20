Vara lui 2026, printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor. Fenomenul anunțat de meteorologi

Anul 2026 urmează să fie printre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, potrivit serviciul de meteorologie Met Office din Marea Britanie

Meteorologii estimează că temperatura globală pentru acest an va fi în jur de 1,46°C peste media perioadei preindustriale (1850-1900). Acest lucru ar face ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv cu temperaturi peste 1,4°C.

„Ultimii trei ani au depășit probabil toți 1,4°C și ne așteptăm ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv care să facă acest lucru,” a spus Adam Scaife, care conduce echipa din spatele prognozei globale a Met Office pentru 2026. „Înainte de această creștere, temperatura globală anterioară nu depășea 1,3°C,” a adăugat el.

Creșterea frecvenței valurilor de căldură extreme este o consecință directă a încălzirii globale, provocată de acumularea gazelor cu efect de seră care rețin căldura în atmosferă. Acestea determină creșterea temperaturii la suprafața Pământului, favorizând apariția unor episoade de caniculă tot mai îndelungate și mai intense.

În același timp, nivelurile în continuă creștere ale gazelor cu efect de seră sunt strâns legate de majorarea temperaturilor globale, iar ultimul deceniu a fost marcat de cele mai ridicate valori termice înregistrate până acum.

2024, care ocupă primul loc în clasament, a fost și primul an cu temperaturi peste 1,5°C, pragul critic de încălzire globală stabilit prin Acordul de la Paris. Între timp, 2025 este pe cale să fie al doilea sau al treilea cel mai călduros an înregistrat, posibil egal cu 2023.

Fenomenul climatic natural cunoscut sub numele de El Niño – Southern Oscillation (ENSO) — care include atât El Niño (încălzirea apelor din Pacific), cât și La Niña (răcirea lor) — poate influența temporar temperaturile globale, notează Antena 3 CNN.

