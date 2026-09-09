De ce au încetinit investițiile americane în România: Ce se întâmplă cu vizele pentru români. Raport Heritage Foundation

Heritage Foundation cere Washingtonului să sprijine transformarea României în hub energetic și furnizor regional de securitate. Bucureștiul este lăudat pentru orientarea sa strategică, dar criticat pentru instabilitatea politică și impredictibilitatea legislativă.

România este unul dintre cei mai constanți aliați ai Statelor Unite pe flancul estic al NATO, însă instabilitatea politică și schimbările legislative imprevizibile împiedică valorificarea deplină a potențialului economic al parteneriatului strategic. Este concluzia unui raport al Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think tank-uri conservatoare de la Washington.

Documentul, intitulat „Relațiile SUA–România: un parteneriat pivotal într-o regiune instabilă”, semnat de Jordan Embree și Anthony Kim, recomandă administrației Trump și Congresului american să susțină Bucureștiul în trei direcții strategice: energie, apărare și cooperare economică.

Autorii consideră că România are o poziție geopolitică excepțională la Marea Neagră și poate deveni un furnizor regional important de energie, un pilon militar al NATO și un nod logistic pentru reconstrucția Ucrainei.

Washingtonul laudă orientarea pro-occidentală a Bucureștiului

Raportul subliniază că România a menținut, timp de aproape trei decenii, o traiectorie constant pro-occidentală, într-o regiune în care pozițiile față de alianța transatlantică au fost mai fluctuante.

Bucureștiul este prezentat drept unul dintre primele state europene care au interzis furnizorii considerați cu risc pentru infrastructura 5G. România găzduiește sistemul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu și dezvoltă la Mihail Kogălniceanu una dintre cele mai mari baze aeriene NATO.

În plus, la Doicești este pregătit un proiect de reactoare modulare mici, bazat pe tehnologie americană și susținut financiar de instituții precum U.S. International Development Finance Corporation și EXIM Bank.

Relația comercială este însă dezechilibrată. Exporturile României către SUA au ajuns la aproximativ 6,4 miliarde de dolari, în timp ce exporturile americane către România se ridică la circa 3 miliarde de dolari.

Statele Unite sunt, potrivit raportului, cel mai mare investitor non-UE din România, cu un stoc de investiții directe de peste 9 miliarde de dolari, asociat cu peste 120.000 de locuri de muncă.

Problema este că investițiile americane greenfield încetinesc.

„Predictibilitatea internă” – marea problemă a României

Heritage Foundation susține că principalul obstacol semnalat de companiile americane este lipsa de predictibilitate instituțională.

Autorii critică utilizarea frecventă a ordonanțelor de urgență și modificările legislative care pot schimba într-un timp foarte scurt regimul fiscal, pragurile pentru microîntreprinderi sau contribuțiile sociale.

Instabilitatea coalițiilor de guvernare și incertitudinea politică amplifică problemele.

„România este fiabilă strategic față de SUA și NATO, dar Washingtonul ar trebui să încurajeze Bucureștiul să dubleze această fiabilitate externă cu mai multă predictibilitate internă”, este una dintre concluziile raportului.

Heritage indică drept priorități reformarea sistemului judiciar, consolidarea luptei anticorupție, flexibilizarea pieței muncii și modernizarea sectorului financiar.

Mesajul autorilor este tranșant: puterea militară nu poate fi susținută fără o economie puternică.

România, viitor furnizor regional de energie

În domeniul energetic, raportul vede în România un potențial furnizor regional capabil să reducă dependența Europei de resursele rusești.

Capitalul american este considerat esențial pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, iar Washingtonul și Bucureștiul sunt îndemnate să reia discuțiile privind conectarea producției românești la Coridorul Vertical, pentru consolidarea securității energetice în Balcani și Europa Centrală.

Heritage recomandă, de asemenea, aprobarea tranzacției prin care Carlyle Group ar urma să preia active internaționale ale Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel de la Ploiești.

Un alt obiectiv este creșterea transparenței în sectorul mineralelor critice, considerat esențial pentru atragerea unor noi investiții americane.

Washingtonul vrea o Românie mai prezentă militar în Europa de Est

Raportul acordă o atenție deosebită modernizării militare a României.

Cheltuielile pentru apărare sunt estimate la 2,43% din PIB în 2026, după 2,19% în 2025, iar Bucureștiul și-a asumat atingerea pragului de 3,5% pentru cheltuielile de bază până în 2035.

Lista programelor de înzestrare este amplă: avioane F-16 și F-35, sisteme Patriot, HIMARS, obuziere K9, tancuri Abrams, transportoare Lynx, sisteme antinavă Naval Strike Missile și alte sisteme de apărare aeriană.

În acest context, Heritage formulează o propunere cu implicații regionale: România ar putea prelua contribuția britanică la forțele NATO rotaționale din Polonia.

O asemenea decizie ar permite Marii Britanii să își concentreze mai multe trupe în statele baltice, în timp ce România și-ar extinde rolul de furnizor de securitate dincolo de propriul teritoriu.

Raportul amintește și proiectul de modernizare a bazei Mihail Kogălniceanu, evaluat la aproximativ 2,5 miliarde de euro, care ar urma să poată găzdui până la 20.000 de militari.

Visa Waiver rămâne un dosar dificil

În privința programului Visa Waiver, Heritage amintește că România fusese desemnată de administrația Biden pentru includerea în program, în ianuarie 2025, înainte ca administrația Trump să suspende și ulterior să revoce decizia.

Principalul obstacol rămâne rata de refuz a vizelor de nonimigrant, care a fost de 8,41% în anul fiscal 2025, mult peste pragul necesar pentru Visa Waiver.

În schimb, rata depășirii perioadei legale de ședere s-a îmbunătățit considerabil, de la 3,75% în anul fiscal 2022 la 1,01% în anul fiscal 2024.

Autorii susțin că dezvoltarea economică și crearea unor oportunități mai bune în România sunt, pe termen lung, printre cele mai eficiente metode pentru reducerea migrației și a ratei de refuz a vizelor.

Bucureștiul, candidat la un rol major în reconstrucția Ucrainei

Raportul propune și o implicare mai mare a Statelor Unite în proiectul românesc al unei Alianțe Regionale pentru Reconstrucția Ucrainei.

România ar putea deveni un nod logistic major pentru reconstrucție, grație portului Constanța și noilor conexiuni rutiere către Ucraina.

Heritage estimează că nevoile reconstrucției Ucrainei ar putea ajunge la aproximativ 588 de miliarde de dolari, iar România este considerată bine poziționată pentru coordonarea unei părți importante a fluxurilor comerciale și logistice.

Autorii recomandă și o cooperare mai strânsă între statele B9 în domeniul mineralelor critice.

foto: Donald Trump (arhivă; cu rol ilustrativ)

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