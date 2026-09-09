Video | Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, lansează o nouă piesă: Cum sună melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”
Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, lansează o nouă piesă: Cum sună melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”
Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, revine în atenția iubitorilor de folclor cu o nouă producție muzicală deosebită.
Piesa, intitulată „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”, este însoțită de un videoclip oficial lansat recent pe canalul de YouTube al artistei și promite să ajungă rapid la inimile celor care îndrăgesc muzica tradițională românească.
După primirea călduroasă de care s-a bucurat piesa „Pe Valea Târnavelor”, melodie realizată în colaborare cu maestrul Adrian Neamțu, noua lansare confirmă perseverența și dăruirea Denisei Balu pentru păstrarea și valorificarea identității folclorice.
Prin melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”, artista își dorește să transmită din nou emoție, bucurie și dragoste pentru cântecul străbun.
„Muzica populară este cea care ne aduce împreună și ne amintește de unde plecăm. Îmi doresc ca jiana ‘Pe Sub Stânca Cea Bătrână’ să fie primită cu aceeași căldură și dragoste cu care am creat-o”, a transmis artista Denisa Balu.
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