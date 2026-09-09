Monden-Clubbing

Video | Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, lansează o nouă piesă: Cum sună melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, lansează o nouă piesă: Cum sună melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”

Denisa Balu, tânără interpretă de muzică populară din Alba, revine în atenția iubitorilor de folclor cu o nouă producție muzicală deosebită.

Piesa, intitulată „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”, este însoțită de un videoclip oficial lansat recent pe canalul de YouTube al artistei și promite să ajungă rapid la inimile celor care îndrăgesc muzica tradițională românească.

După primirea călduroasă de care s-a bucurat piesa „Pe Valea Târnavelor”, melodie realizată în colaborare cu maestrul Adrian Neamțu, noua lansare confirmă perseverența și dăruirea Denisei Balu pentru păstrarea și valorificarea identității folclorice.

Prin melodia „Pe Sub Stânca Cea Bătrână”, artista își dorește să transmită din nou emoție, bucurie și dragoste pentru cântecul străbun.

 „Muzica populară este cea care ne aduce împreună și ne amintește de unde plecăm. Îmi doresc ca jiana ‘Pe Sub Stânca Cea Bătrână’ să fie primită cu aceeași căldură și dragoste cu care am creat-o”, a transmis artista Denisa Balu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Monden-Clubbing

Monden-Clubbing

Foto | Cine este Miss World 2026: O tânără de 24 de ani a cucerit trofeul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

6 septembrie 2026

De

Cine este Miss World 2026: O tânără de 24 de ani a cucerit trofeul Joheirry Mola, reprezentanta Republicii Dominicane, a fost desemnată Miss World 2026 în cadrul finalei organizate sâmbătă, 5 septembrie, în Nha Trang, Vietnam. La 24 de ani, tânăra este profesoară, jurnalistă și fondatoarea unei organizații dedicate sprijinirii copiilor și tinerilor din comunități […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

4 septembrie 2026

De

11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a, reunește la Alba Iulia zeci de artiști din 7 țări, care timp de 3 zile vor oferi publicului un program variat de spectacole în diverse […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 zile

în

3 septembrie 2026

De

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall By Any Means / Cu orice preț — Avanpremieră Regia: Elegance Bratton Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton Gen film: Acțiune, Crimă, Thriller Durată: 107 min Rating: N-15 […]

Citește mai mult