Foto | Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975-2016, a trecut la cele veșnice: ,,A mângâiat pe cei întristaţi și a ajutat pe cei obidiţi”

Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975-2016, a trecut la cele veșnice: ,,A mângâiat pe cei întristaţi și a ajutat pe cei obidiţi”

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei a anunțat, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, că Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975-2016, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de marți, 8 septembrie 2026.

Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Todor va fi oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, vineri, 11 septembrie, începând cu ora 12.00, la biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Meșcreac.

Mesajul integral publicat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei este următorul:

Părintele Todor Nicula a văzut lumina zilei în data de 20 octombrie 1950, în localitatea Meșcreac, comuna Rădești, dintr-o familie de vrednici și buni creștini: Ioan și Maria, binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. După definitivarea studiilor primare și gimnaziale, tânărul Todor Nicula își continuă studiile la Seminarul Teologic din Cluj, pe care îl absolvă în anul 1975, iar în anul 1984 obține diploma de licență în Teologie în cadrul Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu.

La data de 21 august 1975 își unește viața cu tânăra Silvia-Veturia Sima, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii: Lucian și Alin-Teodor (actualmente primar al Comunei Rădești). La data de 1 septembrie 1975, în urma hotărârii Permanenței Consiliului Arhiepiscopesc din Sibiu, teologul Todor Nicula este numit preot paroh al Parohiei Meșcreac, județul Alba, fiind hirotonit de vrednicul de pomenire Episcop Emilian, pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Parohia Meșcreac, cu filia Leorinț, a fost prima și ultima parohie a părintelui până în momentul încetării activității în vederea pensionării la limită de vârstă, la 1 octombrie 2016.

Atunci când Dumnezeu l-a rânduit să păstorească în Parohia Meșcreac, părintele a lăsat aici urme, trăiri şi amintiri profunde. În primul rând, creștinii îl poartă în suflete cu multă dragoste și dor. Şi asta spune mult! Apoi a iubit foarte mult biserica şi rugăciunea. Aici, pe meleagurile natale, părintele a lucrat, într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, „cu timp şi fără timp” în Casa Domnului, slujindu-L pe Dumnezeu şi pe credincioşii încredinţaţi spre păstorire.

Începând cu anul 1980, au fost efectuate lucrări de retencuire a bisericii cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Meșcreac și de pregătire a acesteia pentru lucrările de pictură, terminate în anul 1982. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica este sfințită la data de 6 octombrie 1985 de către Episcopul Emilian al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și credincioși. La casa parohială, părintele a realizat lucrări de renovare, necesare pentru a putea fi locuită. Începând cu anul 1992, timp de 24 de ani, părintele a slujit și în filia Leorinț, unde s-a îngrijit și de biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, unde a efectuat lucrări de instalare a utilităților și reparații exterioare și interioare.

Dar părintele a construit mai mult în ogorul sufletelor credincioşilor din parohia sa, ajungând în scurt timp să se distingă, atât prin inteligența sa nativă, cât şi prin râvna cu care-şi păstorea credincioşii. Şi aceasta pentru că părintele Todor iradia în jur iubire, respect și prietenie sinceră pentru toți. Casa lui parohială era un loc de întâlnire pentru preoţi şi credincioşi, unde se „învăţau”, ca într-o şcoală, lucruri frumoase şi deosebite pentru toţi.

În aceşti ani de rodnică preoţie, a născut suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu, a mângâiat pe cei întristaţi, a ajutat pe cei obidiţi, a dăruit eliberarea de sub povara greșelilor multor suflete, prin puterea Tainei Sfintei Preoţii, a fost vasul ales al Domnului prin care Duhul Sfant Își revarsă cu îmbelşugare darurile Sale peste oamenii credincioși. Pentru că și-a făcut doar datoria și nimic mai mult, dar și-a făcut-o cu o exemplară dăruire și devotament, Episcopul Emilian i-a acordat distincția bisericească de sachelar în data de 6 octombrie 1985.

Începând cu data de 11 iulie 2017 părintele s-a îmbisericit pe seama Parohiei Meșcreac cu filia Leorinț. În cursul zilei de marți, 8 septembrie 2026, părintele a trecut la cele veșnice. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Todor Nicula va fi oficiată de către Întâistătătorul Eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 12.00, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Meșcreac.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

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