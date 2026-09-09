Video | Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent
Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent
Acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice de medie și joasă tensiune continuă în județul Alba.
Echipele implicate au intervenit miercuri, 9 septembrie 2026, în comuna Bistra, unde au fost verificate și lucrările menite să prevină avariile și întreruperile în alimentarea cu energie electrică.
Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, astăzi, directorul Cancelariei Prefectului, domnul Claudiu Șoit, împreună cu secretarul general al Instituției Prefectului – Județul Alba, domnul Nelu Fleșer, au verificat în teren stadiul intervențiilor desfășurate pe raza comunei Bistra.
La activitate a participat și viceprimarul comunei Bistra, domnul Vasile-Radu Creț, alături de o echipă formată din reprezentanți ai DEER Alba, ai Primăriei Comunei Bistra, ai ocoalelor silvice și ai Gărzii Forestiere Județene Alba.
Reamintim că, săptămâna trecută, prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a avut o întâlnire de lucru cu directorul DEER Alba, domnul Alexandru Perju, și cu șeful Serviciului Gărzii Forestiere Județene Alba, domnul Petru Crișan. În cadrul întâlnirii, prefectul a solicitat intensificarea intervențiilor în teren și mobilizarea echipelor în zonele vulnerabile, prin colaborarea dintre DEER Alba, Garda Forestieră, ocoalele silvice și primăriile din județ.
Intervenția de astăzi urmărește îndepărtarea vegetației care poate afecta rețelele electrice, prevenirea avariilor și reducerea riscului producerii unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică a cetățenilor.
Instituția Prefectului – Județul Alba va monitoriza săptămânal stadiul lucrărilor, iar acțiunile vor continua cu prioritate în zonele în care vegetația reprezintă un risc pentru funcționarea în siguranță a rețelelor electrice.
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